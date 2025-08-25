Morenista Laura Itzel Castillo se perfila para presidir el Senado

Además de Laura Itzel Castillo, en la contienda por presidir el Senado se encuentran Verónica Camino, Ana Lilia Rivera y Guadalupe Chavira. [Fotografía. Laura Itzel Castillo/red social X]

Después de que casi cuatro meses de vacaciones, los senadores alistan durante esta semana sus reuniones plenarias para definir la agenda que trabajaran rumbo al primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año legislativo.

Morena prevé encerrarse el 28 de agosto, y el principal acuerdo deberá ser la votación a favor de Lauta Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

En la contienda por la presidencia también están Verónica Camino, actual secretaria de la Mesa Directiva, y las senadoras Ana Lilia Rivera y Guadalupe Chavira, ésta última, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, ha adelantado que la condición será que los legisladores que tengan una aspiración hacia la elección 2027 no podrían tener posibilidad del cargo, pues éste no debe ser usado para posicionarse. Además, de que sea mujer, para que exista alternancia de género.

Para el día 29 de agosto, deberá ser conformada la nueva Mesa Directiva, informó el fin de semana Gerardo Fernández Noroña, aún presidente del Senado.

En su plenaria, también contarán con secretarios de Estado, entre ellos Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación, y Marcelo Ebrard, de Economía.

Los aliados del Partido Verde se anticiparán con una reunión programada para el próximo martes, y se prevé contar con la presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Gallardo, gobernador en San Luis Potosí.

La bancada del Partido del Trabajo, también parte de la alianza, se reunirá hasta el 30 de agosto, en conjunto con sus diputados federales.

Oposición debe definir si asistirá a la toma de protesta de nuevos integrantes del PJ

De parte de la oposición, se prevé que definan si estarán o no presentes en la primera sesión del periodo: la del 1 de septiembre y donde se tomará protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Los panistas se reunirán hasta el día sábado, en tanto los priistas harán reunión conjunta con los diputados federales en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 26 al 28 de agosto.

Movimiento Ciudadano también se reunirá el 28 de agosto; aún no se tiene el programa definido.

Se prevé que el arranque del periodo esté concentrado en reformar toda la legislación secundaria del Poder Judicial, así como una reforma a la ley de amparo.