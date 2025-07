Noroña se despide de la presidencia del Senado: Asegura que ‘nunca se excedió’ y fue ‘institucional’

Al enfilarse a concluir su presidencia en el Senado, Gerardo Fernández Noroña rechazó que se haya excedido durante su encargo y que la panista Lilly Téllez o el priista Alejandro Moreno se hayan convertido en su némesis, aclaró durante su participación en EntreDichos.

“Represento a la pluralidad, pero no puedo representar las posiciones del PAN y PRI. No las represento porque no es una visión mayoritaria seria. No, sin duda (no me excedí en el cargo y función)”, expresó ante los reclamos de la oposición.

Fernández Noroña consideró que su conducción de la mesa directiva sí ha sido “bastante institucional”, aunque como parte de un movimiento tiene posiciones públicas “que nadie puede reclamar, porque se comparten en términos generales, más allá de matices de diferencias que pueda haber”.

Su cargo concluye el próximo 31 de agosto, y se dijo orgulloso de que en este primer periodo ordinario de sesiones se aprobó la reforma judicial, pese a la toma del Pleno.

Si hay algo que lamentar es que “sólo sea un año”, ya que como se buscará la alternancia de género en la Presidencia, no piensa generar alguna problemática.

“Estoy en paz, no me voy agraviado, ni siento que me quedé corto”, indicó.

El morenista rechazó que las críticas que sostiene la senadora Lilly Téllez sean un asunto personal, sino parte de la estrategia de la principal fuerza política de oposición.

“No, no creo. Hasta Ricardo Anaya y Marko Cortés acabaron adoptando el comportamiento de la senadora Téllez. No es una postura personal, hay quien piensa que ella juega un papel, representa claramente a Acción Nacional. Ellos están jugando a la provocación, a la majadería, a reventar las sesiones, a que no haya buen nivel de debate, y que tiene un eco impresionante en los medios”, señaló Noroña sobre su gestión en el Senado.

Sobre Alejandro Moreno optó por sostener la burla contra él.

“¿Nos va a enseñar la democracia? Qué buen chiste. Cambió el estatuto para reelegirse hasta el 3 mil 500. Ha desaparecido al PRI”, sostuvo Noroña.

El morenista rechazó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo haya reconvenido.

“No hay reconvenciones, entiendo su sensibilidad, podemos tener diferencias como en cualquier movimiento político”, dijo Noroña tras los reclamos en su contra como presidente del Senado.

Se le cuestionó si en Morena deberían dejar a los cuadros expresarse con mayor libertad.

“No, no estoy diciendo. Yo me expreso con la libertad que considero pertinente, todo el tiempo, y ahora como senador de a pie lo haré con mayor convicción”.