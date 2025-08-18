¿Por qué Omar García Harfuch es el mejor interlocutor de las negociaciones de México con EU?

Oamr García Harfuch es un funcionario discreto y que difícilmente se le ve en sitios públicos. Foto: Bloomberg / FRED RAMOS)

Con el corazón palpitante, Omar García Harfuch se agazapó dentro de una camioneta blindada mientras asesinos encapuchados abrían fuego en uno de los barrios más ricos de la Ciudad de México, justo cuando amanecía una mañana de 2020.

Las balas le atravesaron la clavícula, el brazo y la rodilla. Dos guardaespaldas estaban ensangrentados y pronto morirían. García Harfuch tomó uno de sus fusiles y comenzó a disparar, intentando repeler a los atacantes hasta que llegaran refuerzos.

Entonces, el jefe de policía de la Ciudad de México, García Harfuch, no solo sobrevivió al intento de asesinato. Su determinación se fortaleció y su carrera despegó.

Ahora, como secretario de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el principal policía de México.

Es una tarea enorme, más aún ahora que Donald Trump ha ejercido una presión implacable sobre Sheinbaum para que derrote a los cárteles de la droga y acabe con el tráfico de fentanilo, o se enfrentará a aranceles exorbitantes sobre los productos mexicanos. Trump incluso está insinuando un posible despliegue militar para atacar personalmente a los capos de la droga.

Eso ha puesto a García Harfuch en el centro de atención mientras Sheinbaum trabaja para satisfacer las demandas de Trump, poniéndolo en el centro de ambas conversaciones sobre un nuevo acuerdo de seguridad estadounidense que reforzaría la lucha contra los cárteles y el impulso de México para asegurar un pacto comercial que su economía impulsada por las exportaciones necesita desesperadamente.

Wolf Image Omar García Harfuch encabeza diversos operativos. (Foto: Fred Ramos/Bloomberg) (FRED RAMOS/Photographer: Fred Ramos/Bloombe)

García Harfuch ha sido elogiado por contribuir a la consecución de la visión de Sheinbaum de una mayor cooperación con Estados Unidos. En materia de seguridad, es “probablemente el mejor interlocutor del lado mexicano que he visto en mi experiencia, y creo que los resultados son evidentes”, afirmó Mauricio Claver-Carone, quien se desempeñó como enviado de Trump para América Latina hasta finales de mayo y desempeñó un papel clave en la labor de seguridad y migración del gobierno con México.

El ataque pone de manifiesto la agresividad con la que aborda el desafío.

Horas después de que cesara el tiroteo, prometió con firmeza pasar a la ofensiva contra las bandas que conforman un vasto submundo criminal, responsable de cientos de miles de muertes e innumerables desaparecidos. Mientras se recuperaba en el hospital, incluso posó para una foto con ambas piernas y un brazo enyesados, y un rifle de asalto de cañón corto cerca.

Desde entonces se le ha reconocido por ayudar a Sheinbaum, entonces alcaldesa de la Ciudad de México, a frenar la violencia en la capital y por cumplir las promesas de desmantelar las operaciones de algunos líderes del cártel que, según él, estaba detrás de la emboscada.

La estrategia de seguridad de Sheinbaum y Harfuch dio resultados en la CDMX. (Foto: Fred Ramos/Bloomberg) (FRED RAMOS/Photographer: Fred Ramos/Bloombe)

Estas hazañas le han dado la suficiente popularidad como para alimentar las especulaciones sobre la posibilidad de que García Harfuch suceda a Sheinbaum como presidente. También lo han vuelto aún más reservado, ya que intenta proteger a sus seres queridos de una batalla que, según sus allegados, se ha convertido en una obsesión.

La combinación le ha valido al enigmático ministro un apodo apropiado: muchos mexicanos lo llaman Batman.

‘Este trabajo es su vida’

Cada mañana entre semana, García Harfuch se reúne con su jefe y otros funcionarios del gabinete para reuniones de seguridad a las 06:00 horas. Pero son sus apariciones en las conferencias de prensa diarias de Sheinbaum —principalmente durante las sesiones informativas bimensuales sobre delincuencia— las que lo han puesto en el centro de atención de los hogares mexicanos.

Conocido por su físico escultural, García Harfuch habla como un policía entrenado para seguir órdenes. Sus respuestas son breves. Comparte solo lo necesario. Es educado pero autoritario, y rara vez sonríe.

Es casi imposible acercarse a él en los eventos. Un equipo de seguridad de guardaespaldas altos y musculosos mantiene a todos a distancia, con la mirada fija en ellos. Es aún más difícil localizarlo en público.

“Omar no va a restaurantes; nunca lo he visto en ningún sitio que no esté estrictamente relacionado con sus funciones”, dijo Ilan Katz, un abogado que lo conoce desde hace años. “Para Omar, este trabajo es su vida”.

García Harfuch estudió derecho y administración pública antes de incorporarse a la Policía Federal de México, actualmente disuelta. Antes de dirigir la extensa fuerza policial de la capital mexicana, supervisó las investigaciones del fiscal general de la ciudad.

Él desciende de una larga línea de funcionarios de seguridad de línea dura.

El linaje familiar y policiaco de García Harfuch

Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue secretario de Defensa de México en la década de 1960, un período especialmente represivo del largo gobierno del Partido Revolucionario Institucional.

Es conocido por supervisar un infame ataque de francotiradores del Ejército contra manifestantes estudiantiles en 1968, justo antes de que México fuera sede de los Juegos Olímpicos. Cientos de personas murieron y muchas más resultaron heridas.

Su padre, Javier García Paniagua, dirigió una agencia federal de seguridad durante la década de 1970, período en el que se enfrentó a acusaciones de ataques violentos contra grupos estudiantiles y guerrilleros.

Conocido por su reserva sobre su vida privada, García Harfuch rechazó múltiples solicitudes de entrevista. Ha descrito a su padre como una persona firme pero cariñosa, pero ha hablado poco sobre su familia o cómo sus experiencias influyeron en su enfoque de la seguridad.

Habla tan poco de sus hijas que no se sabe cuántos años tienen ni cuántas tiene. Se rumoreó que salía con la empresaria Ninfa Salinas, hija del multimillonario mexicano Ricardo Salinas, pero no ha revelado nada sobre su pareja últimamente.

Las únicas publicaciones de García Harfuch en Instagram que no están relacionadas con el trabajo lo muestran con sus perros: Azam, un pastor holandés, y Drink, un labrador.

La dedicación al trabajo hace que rara vez vea a su familia, incluso a su madre María Sorté, una famosa actriz.

“Obviamente, no he estado muy presente y, después de lo que pasó, menos”, le dijo a un entrevistador el año pasado, refiriéndose a la emboscada. “Ha habido distanciamiento, también con mi madre. Hay que mantenerse alejado”.

Poderes ampliados

Este enfoque exhaustivo dio sus frutos en la Ciudad de México. Los homicidios disminuyeron un 50 por ciento durante la gestión de García Harfuch como jefe de policía, y delitos como el robo a mano armada y el secuestro se desplomaron.

Al igual que Sheinbaum, se forjó una reputación como un gestor orientado a los datos, y ambos han sido elogiados por expandir y equipar mejor a la policía capitalina, a la vez que impulsaron las investigaciones.

“A Harfuch le gusta generar inteligencia operativa y táctica para saber dónde están los capos de la droga”, afirmó Pablo Reyes Moctezuma, director de tecnología de DataInt, una empresa de seguridad.

García Harfuch se ha enfocado en combatir a los cárteles. (Foto: Fred Ramos/Bloomberg) (FRED RAMOS/Photographer: Fred Ramos/Bloombe)

García Harfuch intentó capitalizar ese éxito con una breve candidatura para suceder a Sheinbaum como alcaldesa en 2024, pero no logró la nominación para representar a Morena. En cambio, obtuvo una victoria fácil en una contienda por el Senado.

Apenas un mes después de asumir el cargo, Sheinbaum lo nombró secretario de Seguridad, encargándole la tarea de llevar su enfoque de la Ciudad de México a nivel nacional.

La iniciativa se ha centrado en reforzar la recopilación de inteligencia y, el mes pasado, Morena utilizó las mayorías del Congreso para aprobar una legislación que otorgaba un acceso más amplio a herramientas de vigilancia que antes sólo podían utilizar la Defensa y la Marina.

Esto le ha otorgado a García Harfuch poderes de los que carecían sus predecesores. Pero también ha suscitado críticas de opositores que argumentan que la ley, que amplía el acceso al GPS y otros datos civiles, permitirá al gobierno espiar a ciudadanos respetuosos de la ley y crear una red de control peligrosa.

“Buscan que el gobierno federal acceda a la foto, huellas dactilares, compras en Amazon, geolocalización en tiempo real, si se hospedó en un hotel, a qué hora salió de casa y adónde fue”, advirtió el senador Ricardo Anaya, líder de la oposición, durante el debate legislativo.

“Es el último clavo en el ataúd de la privacidad en México y el establecimiento de un gobierno espía”, añadió.

Sheinbaum insiste en que la vigilancia requerirá una orden judicial. Pero las autoridades también han generado desafíos internos.

Su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, concentró los poderes de seguridad dentro de un ejército mexicano ampliado, cuyo presupuesto creció junto con su músculo institucional.

Los esfuerzos de Sheinbaum por delegar más responsabilidad a García Harfuch podrían desatar una lucha de poder dentro del gobierno, y el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en ocasiones se ha mostrado incómodo con la ampliación del rol de su homólogo, según una persona familiarizada con su relación.

Trevilla Trejo no respondió a una solicitud de comentarios. Él y García Harfuch han colaborado públicamente.

A finales del año pasado, viajaron a Culiacán poco después de que estallara una amarga guerra civil entre facciones rivales del poderoso Cártel de Sinaloa.

La violencia estalló después de que el legendario cofundador del grupo, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fuera secuestrado por el hijo de su antiguo compañero, el narcotraficante encarcelado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y entregado a las autoridades estadounidenses. Las consecuencias de la traición han costado la vida a cientos de personas.

García Harfuch y Trevilla Trejo recorrieron las calles de la ciudad, en una exhibición destinada a mitigar los riesgos políticos que planteó la brutalidad al principio del mandato de Sheinbaum.

Lejos de ser un policía de escritorio, García Harfuch se ha ganado el respeto de las bases militares y de las fuerzas de seguridad al presentarse, pistola en mano, en el frente, dijo la persona, que pidió el anonimato para hablar con franqueza.

También detalla sus golpes contra los cárteles en llamativas publicaciones en las redes sociales que promocionan arrestos y laboratorios de drogas desmantelados, con el fentanilo como un foco especial.

La tarea es enorme. México sufrió más de 200,000 homicidios durante el mandato de López Obrador, el más sangriento de la historia reciente del país. AMLO adoptó una estrategia más pasiva, centrada en lo que describió como las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza y el desempleo juvenil.

AMLO se enfrentó frecuentemente con Estados Unidos y, en 2020, limitó drásticamente las operaciones de la DEA en el país. Sheinbaum ha optado por acuerdos más conciliadores, aun cuando pone límites a la intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

El lunes, la DEA promocionó una “nueva e importante iniciativa” para colaborar con México, lanzando capacitaciones de varias semanas para investigadores mexicanos junto con funcionarios estadounidenses para combatir el tráfico de drogas de los cárteles a lo largo de la frontera compartida.

Si bien el anuncio no entró en detalles, también mencionó el tráfico de armas como parte de su mandato ‘Proyecto Portero’. Esta es una prioridad mexicana de larga data, ya que la mayoría de las armas incautadas en escenas de crímenes de cárteles se contrabandean desde Estados Unidos.

Este tipo de esfuerzos conjuntos han convertido a García Harfuch en un visitante frecuente de Washington para reunirse con funcionarios de la administración Trump.

“La presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch han mantenido una comunicación constante con sus homólogos estadounidenses en temas de seguridad”, según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien promocionó la “especialmente sólida” coordinación a nivel de trabajo entre las agencias militares y policiales.

En febrero, Sheinbaum autorizó el inusual traslado de importantes narcotraficantes mexicanos para que enfrentaran cargos en Estados Unidos. Otro grupo fue entregado a custodia estadounidense la semana pasada.

Aun así, la volátil escena criminal de México podría estallar en cualquier momento.

En mayo, asesinos en motocicleta mataron a tiros a dos altos funcionarios de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, a plena luz del día, sacudiendo al país.

García Harfuch, quien revisa compulsivamente su teléfono en los eventos, se enteró del ataque durante una conferencia de prensa con Sheinbaum. Se acercó tranquilamente para darle la noticia.

Como ocurre con tantos otros crímenes atroces en México, los responsables aún no han sido llevados ante la justicia.