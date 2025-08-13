¿EU y México se alían contra La Familia Michoacana? Harfuch aclara sobrevuelo de dron estadounidense

García Harfuch dio detalles sobre el dron que fue captado en el área de Valle de Bravo, Estado de México. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles 13 de agosto que el dron que sobrevolaba en el Estado de México no era militar y explicó sus funciones.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad indicó que no se trató de un avión no tripulado militar.

“Son drones o aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”, indicó.

¿Había un dron de EU sobrevolando el Estado de México?

Una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un vuelo de ‘reconocimiento’ en territorio mexicano, de acuerdo con los datos de rastreo de la plataforma Flightradar.

Se trata del modelo MQ-9B ‘Guardian’, del constructor General Atomics, operado a distancia por las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Este miércoles, despegó de la ciudad texana de San Angelo y durante casi dos horas sobrevoló el área de Valle de Bravo, Estado de México, según el recorrido registrado por la misma plataforma.

El dispositivo se desplazó a 24 mil pies de altura. Luego de realizar varias vueltas sobre el municipio mexiquense, su señal se perdió, sin que hasta el momento exista confirmación de que regresó a territorio estadounidense.

Según el periodista especializado en temas de seguridad, José Luis Montenegro, Valle de Bravo figura entre las zonas controladas por Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como 'La Fresa’, líderes del grupo criminal La Nueva Familia Michoacana.

