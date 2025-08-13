Narcos mexicanos extraditados a EU: Sigue EN VIVO la conferencia de Omar García Harfuch

México tomó la decisión de extraditar a 26 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo figuras clave del narcotráfico como ‘El Cuini’ y ‘La Tuta’.

La reciente extradición de 26 narcotraficantes se basa en un esquema similar al que se utilizó en febrero, cuando se entregaron 29 capos.

Este proceso se justifica bajo la Ley de Seguridad Nacional, donde se asegura que los extraditados representan un riesgo para la seguridad pública en México.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que esta decisión fue tomada tras la promesa de Estados Unidos de no solicitar la pena de muerte para estos individuos.

Incluso, la Fiscalía mexicana señaló que esta acción forma parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Por esta razón, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ofrecerá una conferencia de prensa a las 11 horas para dar detalles sobre los capos que recibió el Gobierno de Donald Trump.

¿Quiénes son los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos?

Entre los nombres destacados en la lista de extraditados se encuentran:

Abigael González Valencia , conocido como El Cuini, mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

, conocido como El Cuini, mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG. Servando Gómez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios.

La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios. Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada, del Cartel de Sinaloa.

Los extraditados enfrentarán graves cargos en tribunales federales de Estados Unidos, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

Aunque han sido prometidos ciertos derechos bajo la legislación estadounidense, el futuro legal de estos narcotraficantes aún es incierto y dependerá de las decisiones de los jueces en Estados Unidos.

Ante esto, la embajada de Estados Unidos en México ha elogiado la cooperación entre ambos países, señalando que esta extradición es un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico.

El embajador Ronald Johnson expresó su agradecimiento al gobierno mexicano por su determinación frente al crimen organizado.

Esta es la lista completa de narcos enviados a EU