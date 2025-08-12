EU se compromete a no pedir pena de muerte: Esto sabemos del trato para extraditar a 26 narcos

Parte del acuerdo de entrega de narcotraficantes es que no sean sentenciados a pena de muerte.

Luego de que el Gobierno de México diera a conocer que, por segunda vez en el sexenio, entregó a Estados Unidos a personas relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, diversas reacciones han sucedido, como la del embajador de EU, Ron Johnson, quien felicitó a las autoridades nacionales por esta acción.

Este martes 12 de agosto, al menos 26 personas que se encontraban recluidas en diversos penales del país fueron trasladadas a EU, ya que contaban con orden de extradición por sus vínculos con organizaciones criminales por narcotráfico, entre otros delitos, informaron la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Cuál fue el trato ofrecido por EU por los 26 extraditados?

Los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

El Gobierno de México fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional”, subrayaron las autoridades en un comunicado.

La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado febrero, México entregó a Estados Unidos, entre los que se encontraban el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Narcos mexicanos libran pena de muerte en EU

A principios de agosto, EU informó que no pediría pena de muerte para Caro Quintero, pese a los años que esperó para tenerlo en su poder y cobrarle el asesinato del agente encubierto ‘Kiki’ Camarena. Del mismo modo, se dio a conocer que tampoco habrá solicitud de pena capital para Ismael ‘Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, detenido en otra acción ajena al traslado de febrero.

El Gabinete de Seguridad anunció también que se dará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11.00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.