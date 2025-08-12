Segunda entrega masiva: México extradita a 26 narcos a EU

Más de 20 personas prisioneras en México fueron extraditadas a EU este 12 de agosto.

A casi siete meses de que México realizó la primera extradición masiva de narcos a EU, entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero, las autoridades mexicanas realizaron una nueva entrega de narcotraficantes a Estados Unidos.

En esta segunda entrega masiva de narcotraficantes, 26 personas que estaban en prisión por vínculos con organizaciones criminales de tráfico de drogas fueron extraditadas a Estados Unidos este martes 12 de agosto.

Así lo confirmaron la Fiscalía Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en una tarjeta emitida la tarde de este 12 de agosto.

En un breve comunicado conjunto, las autoridades apuntaron que todas las personas contaban con orden de extradición a Estados Unidos; no obstante, no se detalla quiénes son las personas trasladadas a EU.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”, puntualiza el comunicado.

México extraditó a 26 narcotraficantes a Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad. (Gemini AI)

¿Cuándo fue la primera entrega de narcos de México a EU?

En febrero de 2025, la FGR anunció la extradición de 29 mexicanos detenidos en centros penitenciarios a Estados Unidos. La lista oficial de narcos extraditados a EU incluyó nombres como los líderes de Los Zetas: Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales —alías el ‘Z-40′ y el ‘Z-42′.

Además, en aquella primera entrega de narcotraficantes a Estados Unidos aparecieron líderes del crimen organizado como:

Al tomar el cargo como presidente de EU, Donald Trump designó a seis cárteles mexicanos como terroristas días antes de esa primera ronda de extradiciones.

Los grupos criminales en la lista de terrorismo de EU son: Cártel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

EU repatria a mexicanos detenidos en su país

El Gobierno de Estados Unidos transfirió 14 reos mexicanos sentenciados por narcotráfico a México. Esta decisión se tomó con el fin de ahorrar 4 millones de dólares en los costos asociados por la suma de 96 años de sus condenas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) el lunes 11 de agosto.

Todos los reclusos tenían sentencias por distribución de drogas en EU. El traslado de los mexicanos al país ocurrió el viernes pasado, de acuerdo con el tratado bilateral de transferencia de reos con México, indicó la autoridad estadounidense.

Los reos, que solicitaron su transferencia a México, completarán sus condenas en este país.

Con información de EFE.