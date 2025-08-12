Claudia Sheinbaum: ‘Jamás permitiremos que Ejército de EU pise suelo mexicano’

Claudia Sheinbaum indicó que el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio nacional se puede dar en el marco de cooperación entre ambas naciones. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), esté sobrevolando drones sobre territorio mexicano, como aseguró Jesse Watters, presentador de la cadena Fox News, y aseguró que jamás permitiría que el Ejército norteamericano pise suelo nacional.

En conferencia, la mandataria dijo que el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio nacional se puede dar en el marco de cooperación entre ambas naciones, no en los términos que informó el presentador de la cadena norteamericana.

“Si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración, no es de ahora sino que ha existido antes y antes y antes, no es algo nuevo”.

“Jamás permitiremos, jamás, que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca. Y que en todo caso si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace, no es de ahora, es algo que se hace de siempre”, insistió.

Enfatizó que su gobierno jamás va poner en riesgo la soberanía ni la independencia del país, pues afirmó que México “es un país libre, soberano, independiente”; no obstante, destacó que hay cooperación para temas de seguridad.

“Que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos”, sostuvo.

El viernes 8 de agosto, la presidenta negó que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente México, esto luego de que el periodico The New York Times informara que el presidente de la Unión Norteamericana, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que permite utilizar las Fuerzas Armadas para realizar operaciones directas en territorio extranjero contra ciertos cárteles, declarados como organizaciones terroristas.

Incluso reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado intervenir en el país pero, afirmó, en todos los casos se ha negado.