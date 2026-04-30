Jumex lanza “Juega México”, una apuesta por el orgullo, la identidad y la conexión social

En un momento en el que el país busca unión fraterna y compañerismo, Grupo Jumex presentó “Juega México”, una plataforma que trasciende la publicidad para convertirse en una declaración de identidad nacional: en México, todos jugamos.

Con este lanzamiento, la empresa apuesta por un mensaje contundente: el esfuerzo diario de millones de personas —desde agricultores y tenderos hasta familias enteras— refleja la misma pasión, entrega y resiliencia que se vive en la cancha. Bajo el concepto #Somos11, la marca plantea que el país se construye en equipo, con cada individuo aportando desde su propio espacio.

El eje central gira en torno al orgullo de ser mexicano. “Juega México” vincula el nombre de la compañía con el sentimiento nacional, resaltando que portar a México en alto no solo implica identidad, sino también acción constante. De esta forma, Jumex fortalece su conexión emocional con los consumidores al reconocerlos como protagonistas del desarrollo nacional.

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En el plano estratégico, la iniciativa impulsa una conexión generacional. Integra a figuras del fútbol con nuevas audiencias, generando un puente entre referentes históricos y jóvenes que encuentran en el deporte, la música y la cultura distintas formas de expresión.

En la misma línea, la campaña reúne a cinco leyendas del fútbol mexicano —Oribe Peralta, Jared Borgetti, Manuel Negrete, Enrique Borja y Luis Hernández— junto a equipos de once mexicanos de distintos perfiles, reflejando la diversidad y la fuerza colectiva del país.

Más allá del aspecto emocional, la propuesta incorpora un componente social. Como parte de esta visión, la firma anunció alianzas con organizaciones como Fundación Mi Ángel, enfocadas en apoyar a niñas y niños en situación vulnerable mediante educación y formación integral. A ello se añade el programa “Más que un atleta”, orientado al desarrollo de liderazgo, la prevención de la violencia y el uso del deporte como herramienta de transformación.

La música también destaca en la campaña, con un tema interpretado por la banda mexicana de rock The Warning, integrada por las hermanas Villarreal Vélez, quienes se han consolidado como un fenómeno internacional con presentaciones en Europa, Estados Unidos y México, además de abrir conciertos para bandas como Foo Fighters.

Este planteamiento responde a una tendencia creciente en el sector empresarial: vincular las estrategias de marca con causas sociales concretas. En este contexto, Jumex no solo busca posicionarse en el mercado, sino también consolidarse como un agente de cambio dentro de la comunidad.

Con “Juega México”, la compañía construye una narrativa que integra identidad, conexión y propósito. Más que una campaña, se trata de una invitación a reconocer que el motor del país está en su gente. En un entorno donde las marcas buscan autenticidad, la firma apuesta por una idea clara y poderosa: dentro y fuera de la cancha, en México jugamos todos.