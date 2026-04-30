De Polanco a Venezuela: Así fue la ruta de escape de Erika ‘N’, acusada de asesinar a exreina de belleza

Erika 'N' llegó primero a Panamá como parte de su ruta de escape tras el feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores.

Erika ‘N’ huyó a Venezuela, donde finalmente fue detenida, tras el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrido en Polanco.

La ruta de escape de Erika ‘N’ rumbo a Centroamérica ocurrió tan solo unas horas después de que ocurrió el asesinato.

El primer destino de la mujer, fue Panamá, utilizado como punto intermedio en su huida, de acuerdo con información de NMás.

De ahí, continuó hacia Caracas, Venezuela, a donde ingresó el 16 de abril, tan solo un día después de que ocurrió el feminicidio.

Las autoridades mexicanas alertaron a las de Venezuela de la posible presencia de Erika ‘N’, pero en ese momento no existía una ficha de búsqueda de la Interpol, por lo que no había razón para detenerla.

Así fue como Erika María ‘N’ se resistió al arresto en Venezuela

En Venezuela, las autoridades la ubicaron e interceptaron, pero ella se resistió y discutió con policías, por lo que fue arrestada por “desacato a la autoridad”. Esos momentos fueron clave para retenerla hasta que se emitiera la ficha de búsqueda internacional.

“Esta figura permite tener hasta 48 horas detenida a una persona por desacato a la autoridad, en esas 48 horas llegaron las informaciones oficiales de la ficha roja de Interpol que autorizaron para detenerla por homicidio”, dijo Norberto Maza, corresponsal en Venezuela, en entrevista con NMás.

Sin embargo, Erika ‘N’ alegó que al estar en otro país las autoridades no podían detenerla por un delito que no había cometido y negó los señalamientos que la relacionaban con e feminicidio de Carolina Flores.

Durante la noche del miércoles, se confirmó la detención de la mujer quien permanece recluida en Caracas, en espera de ser extraditada a México.

¿Qué sabemos del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza?

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, donde la exreina de belleza fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades capitalinas abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en la suegra de la víctima, identificada como Erika ‘N’, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

Carolina Flores, originaria de Baja California, había sido coronada como Miss Teen Universe de la entidad en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

La violencia feminicida continúa siendo una de las principales problemáticas de México, donde son asesinadas en promedio diez mujeres al día, según cifras oficiales y organizaciones civiles.

*Con información de EFE