Tenencia CDMX 2026: Extienden 3 meses más el descuento de 100%, ¿hasta cuándo aplica?

El subsidio también aplica a motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos (IVA incluido).

Si aún no has pago la tenencia en la Ciudad de México, la buena noticia es que el gobierno capitalino decidió extender el descuento a este impuesto vehicular por tres meses más, dando oportunidad a miles de automovilistas de ponerse al corriente y evitar el pago completo.

Esta medida forma parte de la “política de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles” del gobierno de la capital, implementada a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) desde enero de este año.

Tenencia CDMX 2026: nueva fecha límite y quiénes aplican

En conferencia de prensa, el secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, informó que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el beneficio se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La ampliación permite acceder a un subsidio del 100 por ciento en la tenencia para vehículos cuyo valor no supere los 638 mil pesos (IVA incluido).

El beneficio también aplica para motocicletas cuyo valor total, incluido el IVA, no exceda los 250 mil pesos. Este apoyo está dirigido a personas físicas y a personas morales sin fines de lucro.

Además, autoridades recordaron que se actualizó el límite previo —que rondaba los 150 mil pesos en esquemas anteriores— para ampliar el número de vehículos que pueden beneficiarse del programa. También se amplía el plazo para otorgar meses sin intereses durante abril.

Refrendo 2026: cuánto cuesta y cómo pagarlo

Para obtener el subsidio, es indispensable cubrir el Refrendo 2026, que tiene un costo de 760 pesos. Este trámite puede realizarse de forma sencilla a través de distintos canales:

Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas

App Tesorería CDMX

Kioscos de la Tesorería

Bancos y tiendas de autoservicio

En los módulos presenciales, el pago está disponible todos los días en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Durante el primer trimestre de 2026, este programa ya benefició a más de 1.2 millones de contribuyentes, con una recaudación que supera los 3 mil 577 millones de pesos, de acuerdo con datos presentados en el informe trimestral de finanzas públicas.

Requisitos para no pagar tenencia en CDMX

Para acceder al subsidio es necesario:

No tener adeudos de tenencia de años anteriores

Contar con tarjeta de circulación vigente (o pagar su renovación)

Cubrir el refrendo antes del 30 de junio

Si cumples con todo lo anterior, podrás evitar el pago completo de la tenencia.