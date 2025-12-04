¿Cuál será la fecha límite para exentar la tenencia en la CDMX el 2026?

Cuál es la fecha límite para exentar la tenencia vehicular en la Ciudad de México el 2026 (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México (CDMX) confirmó la ampliación del tope del valor de los vehículos que podrán exentar el pago de la tenencia vehicular, algo que se prevé beneficie a miles de personas de clase media.

El límite para exentar dicho pago de recaudación pasó de 250 mil a 638 mil pesos con el valor del IVA. Esto implica un aumento de más del 100 por ciento respecto de lo contemplado por el Gobierno capitalino.

Parte del objetivo, según Juan Pablo Botton, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, es duplicar el número de altas de vehículos particulares en la capital, pues desde hace años las personas optan por emplacar sus unidades en Morelos, donde solo pagan refrendos.

Hay un pero en la exención vehicular: Gobierno de CDMX establece fecha límite

De acuerdo con la propuesta considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, existe una fecha límite para que miles de personas accedan a este beneficio de exención vehicular.

La exención al pago de la tenencia vehicular se aplicará únicamente entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Tanto los dueños de modelos anteriores como quienes compren un vehículo en los primeros meses del próximo año podrán acceder a este beneficio siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar al corriente con el pago del impuesto de la tenencia de años anteriores.

Pagar el refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula, que será de 760 pesos.

Que el valor del automóvil no supere 638 mil pesos; en el caso de motocicletas, no mayor a 250 mil pesos.

En caso de que el vehículo supere la cifra antes mencionada, se deberá pagar tenencia.

La administración de Clara Brugada estima una recaudación de 4 mil 582 millones de pesos para el siguiente año, con base en el nuevo umbral del valor vehicular.

Desde 2024, el precio promedio de un automóvil ronda 516 mil pesos por unidad; por ello, miles de personas se verán beneficiadas con la decisión del Gobierno capitalino, que deberá ser aprobada por el Congreso antes del 15 de diciembre.