⁠¡Con concurso de salsas! Fiesta del Molcajete 2025 en CDMX: Fecha, sede y cómo participar

Estos son los detalles de la Fiesta del Molcajete 2025 en la Ciudad de México. (Foto: Freepik/Cuartoscuro)

La gastronomía mexicana no sería la misma sin la presencia de las salsas y ese picante para acompañar los platillos y justamente es ese sabor el que honra la Fiesta del Molcajete 2025, un festival de comida en la Ciudad de México.

Sin embargo, la diferencia es que esta se centra en el uso del molcajete para crear salsas picantes de manera tradicional y darle un toque diferente a la textura y a la combinación de los ingredientes.

Además de probar diferentes recetas, en la feria de comida en CDMX también se cuenta con un concurso para determinar quién cocina la mejor salsa del lugar.

El molcajete es uno de los utensilios para preparar salsas de manera tradicional. (Foto: Freepik)

¿Dónde y cuándo es la Fiesta del Molcajete 2025?

La Feria del Molcajete está programada para el jueves 4 de diciembre de 2025 desde la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.

El evento también lleva por nombre Molcaljilhuiltl y la sede es en el Banquetón del mercado 377.

La dirección del lugar es Calle Vicente Guerrero, esquina con Morelos, Barrio el Rosario, en el Centro Histórico de la alcaldía Xochimilco.

La entrada a la feria de comida mexicana es gratuita y de acuerdo con la información oficial, se tendrá cantidad suficiente de salsas para la degustación de todos los asistentes.

Los horarios para que los interesados prueben las recetas tradicionales mexicanas, así como presenciar el concurso, es de la 1:00 p.m. a las 3:00 p.m.

¿Cómo me registro al concurso de salsas de la Fiesta del Molcajete 2025?

El registro para el concurso de salsas en la Fiesta del Molcajete 2025 es a través del siguiente enlace: Convocatoria Fiesta del Molcajete.

Una vez dentro de la página, se solicitan datos personales como nombre, edad y dirección, además del nombre de la salsa con la que participas y los ingredientes a utilizar.

De acuerdo con los lineamientos para el concurso solo pueden participar personas que vivan en la alcaldía Xochimilco. Además, mencionaron las siguientes reglas a cumplir:

Preparar una salsa cruda o cocida, pero en molcajete

Utilizar un molcajete propio con el fin de mostrar la variedad de este utensilio de cocina

La salsa debe prepararse al momento y ofrecer la degustación en tortilla o tostada

Se califica autenticidad, el sabor y la historia en torno a la receta

En el lugar se cuenta con braceros para la cocción de los ingredientes

Una de las facilidades con las que cuentan los participantes es que pueden elegir diferentes ingredientes proporcionados por los organizadores como cebolla, jitomate y más.

¿Qué actividades hay en la Fiesta del Molcajete 2025?

Aunque las salsas picantes preparadas en molcajete son las protagonistas de este evento gastronómico, también se cuenta con otras actividades para disfrutar en el festival, organizado por el Gobierno de la alcaldía de Xochimilco.

Conservatorio de la gastronomía local de Xochimilco (plática para el aprendizaje de la preparación de salsas y el acompañamiento de platillos de la comida mexicana).