Vaso de oso de Starbucks: ¿Cuánto cuesta el ‘Bearista Cup’ y cómo conseguirlo?

Starbucks informó que solo se repartieron 37 mil 472 vasos de cristal en total para México. (Foto: Unplash/ Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Luego de la colección que lanzaron por el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, llegó a México uno de los productos más esperados de la cafetería Starbucks: el ‘Bearista Cup’.

Se trata de un vaso con forma de oso que se volvió viral en redes sociales, tal es así que diferentes personas hicieron largas filas afuera de las sucursales de Starbucks para poder comprar uno durante el lanzamiento de este martes.

Además, dado que los miembros Gold del programa Starbucks Rewards tuvieron acceso a la venta un día antes, ya se comenzó a revender el vaso en forma de oso por precios que superan los 6 mil pesos, pero, ¿cuál es su precio original?

¿Cuánto cuestan los vasos de oso de Starbucks y cómo son?

El ‘Bearista Cup’ es un vaso con forma de oso, el cual tiene una medida aproximada de 18 centímetros de alto y 12 centímetros de largo. El material del que está hecho es cristal, por lo cual está recomendado únicamente para bebidas frías o heladas.

Uno de los detalles que más llama la atención es que el vaso tiene dibujados los ojos del oso, además en lugar de tener una tapa común, tiene una especie de gorrito verde; y cuenta con un popote que sale de esta.

El vaso de oso de Starbucks tiene una capacidad de 591 mililitros de líquido. El precio por el ‘Bearista Cup’ es de 869 pesos, únicamente por el contenedor, sin ninguna bebida, lo que desees comprar es adicional.

El ‘Bearista Cup’ se puso a la venta primero para los clientes Gold del programa Starbucks Rewards. (Foto: Captura de pantalla)

Debes considerar que Starbucks informó que solo se venderán 37 mil 472 vasos de cristal en total para toda la República Mexicana, esto quiere decir que estas piezas se repartirán entre las diferentes sucursales del país.

Así que la disponibilidad de vasos de oso dependerá de cada una de las tiendas de Starbucks y dado que el número de piezas es limitado, hay quienes ya comenzaron a revender los productos.

En redes sociales como Threads y Facebook los precios en reventa llegan hasta los 5 mil pesos por el ‘Bearista Cup’; sin embargo, en plataformas como Mercado Libre, hay quienes ofertan el producto en 6 mil 500 pesos.

¿Cómo puedes comprar un vaso de oso de Starbucks?

Si quieres comprar el vaso de oso de Starbucks tienes que acudir directamente a las tiendas físicas, debido a que el ‘Bearista Cup’ no está disponible en las compras en línea ni para recoger en las tiendas.

O en palabras de Starbucks: “no aplica en Drive Thru (servicio en auto), Pick Up (para llevar), tiendas Reserve, ni servicio Delivery Starbucks (servicio a domicilio)”. Además, la compra de vasos es limitada por persona.

Los clientes de Starbucks podrán adquirir solo un vaso por consumidor y ticket; además, solo puedes comprar tu ‘Bearista Cup’ si antes ordenaste una bebida en la barra, por lo cual tu recibo es vital.

El vaso de oso de Starbucks está recomendado solo para bebidas frías. (Foto: Captura de pantalla)

La cafetería añade que para poder tener la posibilidad de comprar un vaso de oso, tienes que pedir una bebida caliente, helada o Frappuccino que sea forzosamente de tamaño Grande (400ml) o Venti (500ml).

Una vez que hayas comprado tu bebida, puedes preguntar por la disponibilidad de los vasos de oso de cristal y adquirir uno. Los ‘Bearista Cup’ están disponibles del 2 de diciembre hasta agotar existencias.