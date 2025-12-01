El restaurante donde arrestaron a la ‘Reina del Pacífico’ ahora es temático de ‘Stranger Things’

La 'Reina del Pacífico' Sandra Ávila Beltrán fue aprehendida en 2007 afuera de un restaurante (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Netflix, IA Gemini).

Un restaurante de la cadena Vips se convirtió en una experiencia de Stranger Things; sin embargo, se trata del mismo establecimiento del que salía Sandra Ávila Beltrán ‘La Reina del Pacífico’ cuando fue arrestada.

La temporada 5 de Stranger Things se ha convertido en un auténtico fenómeno, pues se trata de nada menos que la parte final de la popular serie de Netflix creada por los hermanos Duffer.

¿Dónde está el Vips temático de Stranger Things?

El Vips temático de Stranger Things se trata de nada menos que la sucursal San Jernónimo en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de la Ciudad de México.

Ésta, cuenta con adornos, figuras, y referencias a la popular serie de Netflix, ideal para los amantes de este universo. Desde luego, cuentan con las donas “con sabores de otro mundo” que ofrecen en sus diferentes sucursales como parte de la colaboración entre la cadena restaurantera y la serie.

Los nuevos capítulos de Stranger Things se lanzarán el 25 de diciembre y el episodio final estará disponible a partir del 31 del mismo mes.

¿Cómo fue la detención de Sandra Ávila Beltrán?

La Reina del Pacífico fue detenida en 2007 en la Ciudad de México, tras salir del Vips San Jerónimo. En entrevista con José Luis Montenegro, reveló detalles de las condiciones en que fue detenida, acallando rumores relacionados con el tema.

“A mí me detienen en el Vips de la bandera de San Jerónimo. Iba saliendo del desayuno, no estaba en ninguna estética en Polanco”, expresó. “Estaba con unas personas y, cuando me percato que hay una camioneta con gente, inmediatamente pensé que era el que me citó. Me citó para que me detuvieran. Son cosas que tienen que pasar”.

Según explicó, quien la había citado era un hombre al que le prestó dinero para “hacer un taller de árboles de la vida”, lo cual le pareció interesante a modo de ocupación. “Por eso, accedí a participar con él, poner el taller en Metepec (...) pero el señor quería que le metiera droga, le dije que no”.

Ella quería un negocio lícito; sin embargo, tuvo un malentendido con él por la situación y le pidió de regreso su inversión y “para no hacerlo, este señor lo que hace es entregarme al Gobierno”.

Asimismo, aclaró que no estaba junto a su entonces pareja Juan Diego Espinoza El Tigre sino que “él estaba en el Parque de los Venados, haciendo ejercicio”.

En 2015, luego de ser juzgada tanto en México como Estados Unidos por delitos como lavado de dinero, narcotráfico y fungir como intermediaria cárteles de Sinaloa y Juárez con grupos de Colombia, quedó en libertad.

“No estaba haciendo nada ilegal. Estaba haciendo un fraccionamiento en Sonora. Con el mío (dinero) y lo que me dejaron mis esposos. Eso no es lavado de dinero. ¿Sabes a cuántas mujeres se llevarían si hablan de lavado de dinero?”, expresó.

En ese sentido, ‘La Reina del Pacífico’ aseguró que, debido a toda la situación, jamás pudo terminar con el fraccionamiento que estaba construyendo.

Además, Ávila aseguró que ‘le deben’ 7 años y 5 meses de su vida, los cuales pasó en prisión. Actualmente, es una figura pública con un TikTok que tiene casi medio millón de seguidores.