¿Quién es Rodrigo Goytortua Ortega, exCEO de Miss Universo México, que ‘anunció’ triunfo de Fátima Bosch por intereses?

Rodrigo Goytortua mencionó que Fátima Bosch se convertiría en la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE/IAGemini)

Casi con voz de profeta y con seguridad, Rodrigo Goytortua mencionó que Fátima Bosch ganaría Miss Universo 2025 debido a ‘intereses’ personales de Raúl Rocha Cantú, pero, ¿quién es Goytortua?

Su nombre está vinculado con los certámenes de belleza, pues fue Ceo de Miss Universo México durante un periodo, pero Rocha lo desconoció en un comunicado.

“Cinco días antes de que ganara Fátima Bosch se estaba grabando un documental para HBO donde participe (...) mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima, que a su vez tienen relaciones políticas bien posicionadas y anuncié en ese momento que seguramente ganaría ella por los intereses de Raúl Rocha”, declaró Goytortua en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Él descartó que la corona de Miss Universo fuera comprada para la tabasqueña Fátima Bosch, en cambio, fue una especie de “intercambio de favores”.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

Él es Rodrigo Goytortua Ortega, exdirectivo de Miss Universo México que anunció victoria de Fátima Bosch en MU 2025

Rodrigo Goytortua Ortega tiene diferentes ocupaciones, pero una de las principales es el de modelo profesional.

De acuerdo con su biografía personal, tiene más de una década de trabajar con distintas marcas de lujo como Givenchy, Jean-Paul Gaultier (perfumería) y Calvin Klein (ropa interior), principalmente en campañas publicitarias.

Asimismo, participó en varias pasarelas para firmas de moda lujosa, así como en concursos de belleza y fisicoculturismo.

En su página oficial se autodenomina como un actor profesional. En su cuenta de Instagram comparte algunos fragmentos de comerciales y producciones televisivas en las cuales tuvo una breve aparición.

Actualmente, tiene una compañía dedicada al marketing y la publicidad, la cual lo llevó a colaborar con Rocha Cantú en 2023 para una campaña con Miss Universo México, especialmente para limpiar la imagen del empresario tras la tragedia de Casino Royale, casa de apuestas de Cantú en la cual murieron 200 personas luego de un incendio provocado en el lugar.

“Ya en el transcurso de mi trabajo me fui dando cuenta de todas las irregularidades, de todas las empresas que tenía: aparentemente no tenían empleados, eran empresas de papel, con un espacio físico de oficinas vacío, fantasmas; la fundación no tenía casos de éxito".

El empresario Raúl Rocha Cantú negó tener una relación laboral con Goytortua, quien denunció amenazas en su contra.

De acuerdo con Proceso, el modelo profesional aceptó trabajar 6 meses sin sueldo y posteriormente recibir un pago de $100,000 MXN mensual por su servicio por otros 6 meses, pero según el exCEO de Miss Universo México, ellos se negaron a cubrir el monto y de “la nada” no contestaron sus llamadas.

En la cuenta de Instagram de Rodrigo Goytortua Ortega, invita a diferentes cursos que imparte como pilotaje de aviones, uso de armas de fuego para defensa personal y tiro deportivo.

También cuenta con una clínica llamada Capiland, donde realiza tratamientos para el cabello, incluido el injerto.

Goytortua tiene un perfil en YouTube donde publica videos de sus experiencias en el modelaje y comparte sus rutinas de ejercicio, además brinda consejos como si de un coach profesional se tratara.