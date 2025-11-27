Otra mala para Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: Le quitan título de cónsul honorario de Guatemala

Gobierno de Guatemala retira título de cónsul honorario a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, esto dice el comunicado oficial. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

El Gobierno de Guatemala informó que desconoció el acuerdo con el que se nombró cónsul honorario en Toluca, México a Raúl Rocha Cantú, director de Miss Universo.

Este retiro del cargo ocurre cuando Rocha Cantú enfrenta una polémica desatada por señalamientos por presunta vinculación con el crimen organizado, así como su supuesta responsabilidad en delitos como tráfico de armas y robo de combustible.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) explicó en un comunicado que la designación del dueño de Miss Universo se hizo durante la anterior Administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).

La Cancillería detalló que el acuerdo de su nombramiento fue derogado en octubre de 2025, luego de una evaluación realizada sobre el desempeño de los cónsules honorarios, en el cual se encontró un “incumplimiento de las normas” establecida por las autoridades de Guatemala.

El título de cónsul honorario le fue retirado a Rocha Cantú por 'incumplimiento de las normas'. [Fotografía. Cuartoscuro]

“La destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”, aseguró el Gobierno guatemalteco.

El Minex señaló que los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo cual no cuentan con inmunidad: “El Gobierno refrenda su compromiso con la transparencia y la probidad y continuará realizando las acciones administrativas y legales que correspondan para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas que rigen el servicio consular”, señala el documento.

¿Por qué delitos investigan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo?

Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía General de la República debido a su presunta vinculación con el crimen organizado y por su supuesta responsabilidad en narcotráfico, transporte y venta ilegal de combustible (huachicol) y tráfico de armas.

El director de Miss Universo está dentro de una lista de 13 personas en una misma carpeta de investigación

De acuerdo con las autoridades, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana obtuvo información suficiente para emitir las órdenes de aprehensión.

Entre las personas acusadas, indicó la FGR, “se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos”.

Raúl Rocha Cantú, Presidente de Miss Universe, es acusado por delitos como tráfico de armas. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Acerca del empresario Rocha Cantú, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes: “En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal, continuar y ahondar en esta investigación".

Finalmente, la fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.“Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión”, concluyó.

Reforma publicó información acerca de que Rocha Cantú fue imputado por los delitos mencionados anteriormente y por el traslado de combustible de manera ilegal desde Guatemala a diferente estados de México.

Según el medio de comunicación, la FGR lo considera uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco, en el sur de México, hasta Querétaro, en el centro.

Claudia Sheinbaum pide claridad en el caso de Rocha Cantú

El informe de la FGR se da luego de que esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo.

La funcionaria pública destacó que el posible proceso legal contra el empresario no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.

De acuerdo con Sheinbaum, se intentó vincular ambos temas para restarle mérito a la coronación de la tabasqueña.