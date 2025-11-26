Papá de Fátima Bosch aclara vínculos con Raúl Rocha: ‘La relación de negocios es falsa’

No solo Bernardo Bosch, también Raúl Rocha, el CEO de Miss Universo, negó conocer desde tiempo atrás al papá de Fátima. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

La polémica en Miss Universo 2025 continúa. Luego de que Bernardo Bosch fue relacionado por supuestos negocios con el empresario Raúl Rocha, CEO del certamen de belleza, el padre de Fátima Bosch negó los señalamientos.

Las especulaciones sobre el vínculo que supuestamente unía al dueño de la Organización Miss Universo y Bernardo Bosch Hernández, comenzaron luego de las declaraciones que realizó el músico Omar Harfouch.

Pues el pianista no solo renunció a ser jurado, sino que acusó un presunto fraude en Miss Universo 2025 y afirmó que se realizó una votación secreta, en la cual, se habrían seleccionado a las finalistas del certamen.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitaban que ganara, ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, escribió el músico en sus redes sociales.

¿Por qué relacionaron a Raúl Rocha y a Bernardo Bosch?

Luego de las acusaciones del exjurado Omar Harfouch, se dio a conocer que Pemex otorgó una licitación pública a dos empresas, una de ellas fue Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V., la cual es propiedad de Raúl Rocha.

El contrato fue firmado por 745.6 millones de pesos, de acuerdo con documentos consultados por El Universal. Rocha y Bernardo Bosch fueron relacionados, debido a que el padre de Fátima trabaja para Pemex desde hace más de dos décadas.

Bernardo Bosch Hernández, el padre de la tabasqueña, ingresó a Pemex en 1998. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ EFE)

A pesar de ello, Pemex explicó en un comunicado que el contrato se firmó solo por 11 meses y todo sucedió durante 2023, por lo cual en la actualidad, la empresa ya no tiene ninguna relación con Soluciones Gasíferas del Sur.

Cabe señalar que Bernardo Bosch tampoco estaba en el área de licitaciones de Pemex cuando se firmó el contrato, por lo cual la empresa indicó que ellos no tienen ‘injerencia con los directivos del certamen internacional’, como se llegó a insinuar.

¿Qué dijo el papá de Fátima Bosch sobre su relación con Raúl Rocha?

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, Bernardo Bosch afirmó que él tiene más de 27 años trabajando para Petróleos Mexicanos, una empresa en la cual ha desarrollado diferentes puestos.

Sin embargo, negó haber estado a cargo de las licitaciones en el periodo del 2018 al 2025, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, desde el 2017 él se desempeña como Director General de Pemex Exploración y Producción.

Como parte de este cargo, él debe analizar y revisar proyectos de convenios específicos para este departamento, por lo cual afirmó no tener relación alguna con el empresario Raúl Rocha Cantú o haberlo beneficiado de alguna manera.

“Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contrato, por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”, escribió el papá de Fátima Bosch, la Miss Universo.

Bernardo Bosch también compartió que él y el CEO del certamen de belleza no se conocían desde tiempo atrás, sino que se vieron brevemente luego de que la tabasqueña fue coronada como Miss México.

“Al empresario Raúl Rocha Cantú lo conocí el 13 de septiembre de 2025 durante el certamen de Miss Universo México celebrado en la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”, añadió.

¿Qué pasó con la investigación de la FGR contra el papá de Fátima Bosch?

En el comunicado, Bernardo Bosch también abordó la investigación que la Fiscalía General de la República abrió en su contra por presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos.

De acuerdo con información gubernamental citada por Reforma, la denuncia fue presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien detectó ingresos presuntamente superiores a los que Bosch percibía como servidor público entre 2011 y 2015.

Al respecto, Bernardo explicó que él acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para apelar su caso, ya que le habían dado una sanción significativa: estaría inhabilitado por 10 años.

“El Tribunal declaró nula la sanción que la Secretaría de la Función Pública me impuso en junio del 2019, al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal”, compartió en su comunicado.

Finalmente, el papá de la tabasqueña Fátima Bosch aseguró que en la actualidad no existen sanciones en su contra y reiteró su compromiso en la compañía en la que labora: Pemex.

¿Qué ha dicho Raúl Rocha sobre el papá de Fátima Bosch?

En una conversación con la periodista Adela Micha, Raúl Rocha coincidió con la versión que dio Bernardo Bosch, ya que aseguró que la licitación a Soluciones Gasíferas del Sur se otorgó hace tres años.

Además, aclaró que solo se ejecutaron 44 millones de pesos, de los 745.6 millones de pesos por los cuales era el contrato, por lo cual aprovechó el espacio para solicitar que se les liquidara.

La FGR señala a Raúl Rocha Cantú por presunto tráfico de armas, drogas y huachicol. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: EFE y Cuartoscuro)

“En ese tiempo, ni siquiera pensaba tener algo que ver con Miss Universe, no me pasaba por la mente que me iba a meter en estos cuentos, de los que me arrepiento; menos conocer a la familia de Fátima Bosch”, compartió.

Raúl Rocha comentó que fue hasta este año cuando coincidió con los seres queridos de la diseñadora de modas: “lo conocí hace dos meses en Guadalajara en el evento de Miss Universo México, cuando (Fátima) ganó, me presentaron a la familia y convivimos 30 minutos, nada más”, dijo.