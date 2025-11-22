Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras accidente en Miss Universo 2025: ‘No está tan bien’

La hermana de Gabrielle Henry invitó a todas las personas a enviar sus buenos deseos para la pronta recuperación de Miss Jamaica. (Foto: Cortesía Miss Universo/ Unsplash)

La modelo Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, continúa hospitalizada y en la Unidad de Cuidados Intensivos, a causa de la fuerte caída que vivió durante el certamen de belleza internacional.

La también oftalmóloga sufrió el accidente durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, en donde las concursantes desfilaron los trajes nacionales, de bikini y de noche, un evento que se realizó dos días antes de la final.

Tras la caída que sufrió Gabrielle, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, emitió un comunicado en donde explicó que la modelo había sido trasladada al Hospital Paolo Rangsit en Tailandia, pero no tuvo ninguna fractura.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió un accidente en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025. (Miss Universe Press / Gemini IA)

A tres días del accidente y luego de la final de Miss Universo 2025 — en la que la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la reina del certamen— la familia de Gabrielle Henry compartió detalles sobre el estado de salud de Miss Jamaica.

¿Cómo está Miss Jamaica tras el accidente en Miss Universo 2025?

Mediante las redes sociales oficiales de Miss Universo Jamaica, se compartió un comunicado en donde la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien es la hermana de Gabrielle, explicó que la oftalmóloga continúa recibiendo atención médica en Tailandia.

Aunque no explicó si aún está en el Hospital Paolo Rangsit, expresó que Gabrielle Henry no ha tenido la evolución que los médicos esperaban, por lo cual la modelo seguirá internada.

“Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, dice el comunicado, en el cual detallaron que Miss Jamaica estará en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Miss Jamaica deberá pasar 7 días más en la Unidad de Cuidados Intensivos. (Foto: Captura de pantalla)

“Gabrielle tendrá que permanecer ahí durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”, señaló la organización de Miss Universo Jamaica.

En otro comunicado, los seres queridos de la modelo explicaron que la caída provocó que la oftalmóloga se lastimara uno de sus pies y la barbilla, sin dar más detalles al respecto.

Finalmente, pidieron oraciones para Gabrielle Henry y alentaron a sus seguidores a enviar sus buenos deseos con el objetivo de que Miss Jamaica se recupere lo más pronto posible, y solicitaron privacidad para su familia.

Cabe señalar que luego del accidente, se había compartido que la modelo estaba estable, pero que seguirían los exámenes médicos para conocer si podría ser dada de alta o no, aunque no habían dado más detalles hasta este momento.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica? Así fue la caída de Gabrielle Henry

Aunque la competencia preliminar de Miss Universo 2025 iba bien para la modelo Gabrielle Henry, el accidente ocurrió durante la tercera y última etapa, cuando salieron a modelar el vestido de noche.

En los videos que se difundieron del momento, es posible ver a Gabrielle caminando con mucha seguridad por el escenario, ella tenía la mirada al frente, lo que impidió que viera que tenía el borde muy cerca.

Por lo cual, al dar el siguiente paso, la modelo cayó desde lo alto de escenario. Al ver lo que sucedió, los organizadores del evento se acercaron para ayudar a Gabrielle, quien permaneció unos minutos en el suelo.

En otras tomas, se aprecia cómo Henry fue sacada en una camilla por el escenario, mientras las otras modelos continúan desfilando con normalidad. Finalmente, Gabrielle fue trasladada a un centro médico.

Las últimas publicaciones de Miss Jamaica en la competencia son de la noche de la preliminar, poco antes de que sucediera el accidente. Hasta ahora, no se ha compartido exactamente qué lesiones sufrió la modelo.