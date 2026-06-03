SEP hace propuesta a la CNTE: Convoca a mesas de trabajo para analizar Ley del ISSSTE

Integrantes de la CNTE arremetieron contra las instalaciones de la SEP, antes de que Mario Delgado hiciera la propuesta.

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que entre las propuestas presentadas a la CNTE, ofrecieron trabajar juntos en una iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE en materia de pensiones, para diciembre de este año, y propuso instalar una mesa de trabajo con especialistas de ambas partes.

De antemano, les advirtió, en conferencia, que “es difícil la abrogación total de la Ley del ISSSTE, por el impacto presupuestal” que significa, por lo que los conminó a “trabajar y hacer de manera conjunta” esa iniciativa de reformas.

La sugerencia incluye la instalación de la mesa de trabajo el próximo 15 de junio, y entre los días 16 y 20 hacer un diagnóstico de la situación actual y una revisión del marco jurídico.

Gobernación llama al diálogo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró su disposición siempre al diálogo para dar solución a sus demandas, y subrayó que “lo que no se pueda hacer, es que es por falta de presupuesto, no es falta de voluntad”.

Indicó que “estamos atendiendo los asuntos relacionados con el sistema de pensiones, con los procesos laborales, con las cuestiones administrativas que impactan la vida cotidiana de los maestros”.

Declaró que se presentó también una ruta para la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y “también abordamos otros planteamientos que contribuyen al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente”, añadió.

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del SNTE en Zacatecas, también confirmó, al término de la reunión en la Segob, que “nos dieron un esquema de ruta para avanzar tanto en la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, como del tratamiento que se dará a la Ley del ISSSTE o al régimen de pensiones de cuentas individuales

Aclaró que “cada uno de los documentos que ellos nos entregan no ha sido leído ni analizado, mucho menos aprobado, porque no es la instancia correspondiente, en esta comisión nacional única de negociación”.

Por eso, “la recibimos y la vamos a compartir en los espacios de análisis y discusión, en la Asamblea Nacional representativa que tendremos este día miércoles a las cinco de la tarde”, y ahí se decidirá si aceptan o no levantar sus movilizaciones y plantones en el país.

Aclaró que no cederán en su exigencia de un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, por considerar que es “es necesario”.