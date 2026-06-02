CDMX pide a CNTE ‘respetar el Mundial’ por ataques a esculturas y violencia cerca del Fan Fest

Maestros protestaron y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de Futbol de 2026 en Paseo de la Reforma. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, aseguró este martes 2 de junio que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen derecho a manifestarse, pero también a respetar el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el funcionario capitalino indicó que el magisterio tiene el derecho a la libre manifestación; sin embargo, el resto de los habitantes de la Ciudad de México “tenemos el derecho a disfrutar el Mundial”.

Esto luego de que el comité organizador de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió cancelar la capacitación de los voluntarios en el Zócalo de la Ciudad de México por razones de seguridad.

Además, esta tarde, maestros protestaron y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de Futbol de 2026 que estaban colocadas sobre Paseo de la Reforma.

“Si hay una respuesta de estos colectivos, sabemos que la mayoría de los habitantes quieren disfrutar del Mundial, quienes tienen boleto para ir a los partidos; quienes quieren organizarse con sus familiares y amigos tienen ese derecho”, aseguró Cravioto Romero.

Agregó que hay agendas que la mayoría de la población respalda, pero también “esa mayoría quiere que se respete su derecho a disfrutar una fiesta que es lo que significa un Mundial”.

“Y más un Mundial donde la inauguración y otros partidos se desarrollan en territorio de la Ciudad. Es importante que se respeten los derechos de todos los que piden a la autoridad atender una agenda pero también del disfrute de un evento”, aseveró en conferencia de prensa.

CDMX rechaza represión en marcha de la CNTE

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, aseguró este martes 2 de junio que ninguna institución giró alguna instrucción para que se agrediera a los manifestantes durante la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del lunes.

En conferencia de prensa, el secretario de la CDMX señaló que personal de la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia capitalina verificarán el apego a protocolos de actuación.

“En todo momento, la consigna hacia el personal de la Secretaría de Seguridad fue garantizar la libre expresión e implementar acciones de contención a un frente a las agresiones recibidas”, indicó.

Detalló que durante la protesta del lunes se registraron episodios en los cuales se observan objetos arrojados o devueltos a los manifestantes de atrás de las vallas.

“Quiero ser muy enfático, en ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban”, aseveró.

Ante esto, el funcionario capitalino recalcó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la de Derechos Humano de la secretaría iniciaron sendas carpetas de investigación administrativa para verificar los protocolos de actuación de las policías durante la movilización.

Enfrentamiento en protesta de la CNTE

El lunes, miles de docentes protagonizaron una movilización que derivó en forcejeos con policías en los accesos al Zócalo, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y golpearon vallas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la mesa de diálogo de este martes pero criticó que en la protesta del Zócalo hubo “mucha provocación” ya que, según aseguró, quienes generaron los incidentes no eran maestros.

Los manifestantes han advertido que podrían intensificar sus acciones de protesta durante la celebración del Mundial de futbol de 2026, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Con información de EFE