Protesta de la CNTE en CDMX: Maestros bloquean calles y queman uniformes mundialistas, ¿qué piden?

Presuntos integrantes de la CNTE derriban estatuas del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma. (Cuartoscuro)

La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México continúa ante la falta de un acuerdo con las autoridades federales.

Cientos de personas padecen los bloqueos en distintos puntos de la capital del país, una ciudad que enfrenta problemas de movilidad de forma cotidiana.

La presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de su gabinete insisten en que existe diálogo con el magisterio inconforme. Incluso, descartaron que integrantes de la CNTE provocaran los disturbios registrados durante la manifestación del 1 de junio.

Presuntos integrantes de la CNTE derriban estatuas del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma

Un grupo de presuntos integrantes de la CNTE derribó estatuas ubicadas cerca del edificio de la antigua embajada de Estados Unidos, sobre Paseo de la Reforma, como parte de una instalación alusiva al Mundial 2026, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio.

Con ayuda de cuerdas, los manifestantes tiraron la figura de un futbolista y retiraron algunas prendas del uniforme, las cuales incendiaron. También golpearon la estructura con palos, aunque sin causar daños visibles de consideración.

Elementos de la Policía de la Ciudad de México no intervinieron durante las acciones atribuidas a los presuntos integrantes de la coordinadora.

Mientras estos hechos ocurrían, representantes de distintas secciones de la CNTE ingresaron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para sostener una mesa de diálogo con funcionarios federales.

Comerciantes bloquean Eje Central por plantón de la CNTE en calles del Centro Histórico

Locatarios del Centro Histórico bloquearon la circulación en Eje Central al cruce con Juárez para manifestar su inconformidad por el plantón de la CNTE.

Los comerciantes explicaron que los campamentos les impiden realizar sus labores y afectan por la disminución de circulación de menos peatones.

CNTE amenaza con boicotear el Mundial 2026

Durante la marcha del 1 de junio, integrantes de la CNTE advirtieron que podrían realizar acciones de protesta durante el Mundial 2026 si el Gobierno de México no atiende sus demandas, entre ellas un incremento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El magisterio sostuvo que el evento deportivo, que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, favorece principalmente a grandes empresarios y no generará beneficios para los trabajadores.

Además, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser aliada de la oligarquía “nacional e internacional” y reprochó el incumplimiento de compromisos planteados durante la campaña electoral.

CNTE y Segob retoman diálogo

Pasado el mediodía, integrantes de la CNTE retomaron el diálogo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El magisterio anunció que no presentará denuncias formales contra quienes resulten responsables de las lesiones que sufrieron algunos integrantes de la coordinadora durante la movilización del 1 de junio.

Asimismo, sostuvo que “no existe disposición” real por parte del Gobierno federal para atender las demandas del movimiento.