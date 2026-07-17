Dan más tiempo a Ovidio Guzmán: Aplazan, otra vez, audiencia presencial; ¿cuál es la nueva fecha?

Ovidio Guzmán López fue detenido en enero de 2023, en un segundo intento del gobierno mexicano por capturarlo. (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

La audiencia presencial en la que posiblemente se daría fecha para dictar una sentencia contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue reprogramada otra vez, pues estaba prevista para este 27 de julio.

A través de una notificación de registro en el expediente judicial, la jueza Sharon Johnson Coleman dio a conocer la nueva fecha en la que podrían dar fecha para dictar sentencia a Guzmán López, quien se declaró culpable el año pasado ante autoridades de Estados Unidos.

El caso de ‘El Ratón’ fue transferido a la Corte de Illinois, Chicago, donde se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

¿Cuál es la nueva fecha para la audiencia de Ovidio Guzmán?

Según el documento, difundido por el periodista Arturo Ángel, la nueva fecha para la audiencia presencial de seguimiento se programó para el 28 de octubre de este año a la 1:30 de la tarde.

Este proceso se llevaría a cabo el lunes 27 de julio, luego de haber sido reprogramado desde el 10 de julio de este año.

El documento no explica los motivos de la reprogramación, sin embargo sí indica que la notificación fue emitida el jueves 16 de julio por la Secretaría del Tribunal.

“Se envió la notificación por correo”, se lee en el documento.

¿Qué se sabe del pacto de Ovidio Guzmán con EU?

Ovidio Guzmán fue el primero de los hijos del ‘Chapo’ en pactar con las autoridades de Estados Unidos, asegurándose de conseguir una sentencia reducida, además de proteger a su familia, que se entregó al paíse de Donald Trump en mayo pasado.

Parte de la estrategia de ‘El Ratón’ incluyó contratar al abogado de su papá, Jeffrey Litchman.

Siguiendo sus pasos, su hermano Joaquín Guzman Loera, quien entregó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024, aceptó cargos relacionados al tráfico de drogas y el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán, peligroso y violento

En julio del 2025, Ovidio Guzmán reconoció frente a la jueza Sharon Jonhson Coleman perpetrar actos violentos contra funcionarios que frustraran sus planes de tráfico de drogas.

Transportó dinero efectivo a granel y utilizó transferencias y criptomonedas para sobornos y pagos de la droga.

Secuestró y asesinó a los hombres conocidos bajo los alias Montana, Liebre y Amigo, además coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y precursores químicos desde México hasta Estados Unidos.

Ovidio Guzmán López fue detenido en enero de 2023, en un segundo intento del gobierno mexicano por capturarlo. En septiembre de ese año, fue extraditado a Estados Unidos.

La captura de Guzmán López desató lo que se conoce como Culiacanazo y Cualianazo 2.0, un enfrentamiento armado entre fuerzas armadas y civiles, que dejó varios muertos.