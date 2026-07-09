El ‘falso Chapo’ aparece de nuevo en la Corte de NY: ‘Es alguien loco’, dice su abogada

Los abogados de Joaquín 'El Chapo' Guzmán detallaron que su cliente no ha enviado ninguna carta al juez Brian Cogan, y que las últimas que han aparecido son escritas por alguien más.

Más de 20 cartas manuscritas atribuidas a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán han sido enviadas en los últimos meses a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue condenado en 2019 a cadena perpetua.

Sin embargo, la defensa del narcotraficante sostiene que él no escribió las misivas y que ya existe una investigación para determinar quién los está enviando.

¿Qué dicen las cartas presuntamente enviadas por ‘El Chapo’?

De acuerdo con una investigación de Los Angeles Times, las cartas comenzaron a llegar en abril de este año y contienen solicitudes para que Guzmán Loera sea trasladado a México, además de afirmaciones sobre su proceso judicial.

¿Por qué los abogados de Guzmán Loera niegan que él escriba las cartas?

Aunque los sobres incluyen como remitente la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, los abogados señalaron que fueron matasellados en Jackson, Mississippi, un detalle que consideran relevante.

Mariel Colón Miró, integrante del equipo legal de Guzmán, declaró al diario estadounidense que ni ella ni los demás abogados participaron en el envío de las cartas y aseguró que su cliente no tiene relación con esos escritos.

La defensa indicó que busca esclarecer quién está detrás de los documentos que continúan llegando al tribunal.

Las cartas también han llamado la atención porque están escritas en inglés y presentan un estilo distinto al de comunicaciones previas atribuidas al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Según documentos judiciales citados por Los Angeles Times, Guzmán permanece bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés) en ADX Florence, un régimen de aislamiento que limita severamente su contacto con otras personas.

En una demanda civil presentada por el propio Guzmán para impugnar sus condiciones de confinamiento, se afirma que “no tiene contacto con ninguna persona que hable un idioma en el que pueda comunicarse”.

El expediente también señala que solo sus abogados y sus dos hijas tienen autorización para mantener comunicación con él bajo estrictas restricciones.

Los documentos judiciales indican además que Guzmán abandonó la escuela aproximadamente en tercer grado y que, durante su juicio en Estados Unidos, las pruebas mostraron que acostumbraba escribir mensajes en español con ortografía limitada.