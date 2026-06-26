La última carta del ‘Chapo’ revela por qué quiere regresar a México

La última carta de Joaquín 'El Chapo' Guzmán revela que desea volver a México para recuperar su libertad.

Una carta manuscrita atribuida a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y dirigida al juez Brian Cogan revela una nueva petición del narcotraficante: regresar a México con la esperanza de recuperar su libertad.

En el documento, fechado el 12 de junio de 2026 y recibido días después por la Corte del Distrito Este de Nueva York, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicita que su caso sea revisado nuevamente y que se atienda su petición relacionada con su posible traslado a México.

A lo largo del escrito, Guzmán sostiene que durante su proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales.

Afirma que existió una falta de pruebas en su contra y califica el resultado de su juicio como un “veredicto judicial erróneo”.

Con ese argumento, pide que el juez considere su próxima apelación, invoque la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos (Bill of Rights), y analice su solicitud conforme a la legislación vigente.

El cierre de la carta resume su principal objetivo: que su petición sea tomada en serio para poder volver a México, donde, según expresa, espera recuperar su libertad.

‘El Chapo’ escribe su nombre mal en la última carta

El documento también llama la atención por la cantidad de errores que contiene. Desde las primeras líneas, el propio Guzmán escribe de forma incorrecta su nombre al presentarse como ‘Joaquin El Chapo Loera Guzmon’, omitiendo el acento en Joaquín y escribiendo Guzmon en lugar de Guzmán. Más adelante, sin embargo, firma como “Joaquín El Chapo Guzmán”, dejando fuera el apellido Loera.

Además del error en su nombre, la carta está redactada en un inglés con numerosas faltas de ortografía, gramática y sintaxis. Palabras mal escritas, tiempos verbales incorrectos y frases con una construcción confusa dificultan la lectura del texto en distintos pasajes.

Aun así, el mensaje central es claro: Guzmán busca que el juez reconsidere su situación jurídica y autorice los pasos necesarios para que pueda regresar a México, donde considera que podría recuperar su libertad.