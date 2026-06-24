‘El Chapo’ no se cansa se suplicar su regreso a México; advierte que su salud estaría mejor que en EU

El Chapo adviertió que Sheinbaum tiene un lugar seguro en México para su encarcelamiento.

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a solicitar al juez federal Brian M. Cogan que autorice su traslado a México y aseguró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un lugar seguro para mantenerlo encarcelado, al tiempo que denunció que recibe un trato desigual en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde permanece recluido en Estados Unidos.

En una nueva carta, escrita a mano y dirigida al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, el exlíder del Cártel de Sinaloa afirmó que “Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento en relación con mi salud”, al sostener que las autoridades estadounidenses no respetan sus derechos.

El escrito forma parte de una serie de casi 20 cartas que Guzmán Loera ha enviado al juez Cogan desde que fue condenado a cadena perpetua en 2019 por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego. En todas ellas ha cuestionado tanto su sentencia como las condiciones en las que permanece recluido.

En esta ocasión, el capo insiste en que su extradición o traslado a México permitiría atender de mejor manera su estado de salud. Para respaldar su petición, hace referencia al Artículo IV, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos, relacionada con la extradición entre entidades, al argumentar que la disposición aplica para cualquier recluso que sea trasladado entre jurisdicciones.

El Chapo pide un nuevo juicio en EU

Además de solicitar su repatriación, Guzmán pidió una nueva comparecencia judicial, la posibilidad de obtener un nuevo juicio y una respuesta directa del juez Brian Cogan, quien en ocasiones anteriores ha rechazado sus planteamientos.

La nueva misiva también reitera que, a juicio del exlíder del Cártel de Sinaloa, sus derechos constitucionales han sido vulnerados debido al régimen de aislamiento y las condiciones de confinamiento en ADX Florence, considerada una de las prisiones de mayor seguridad en Estados Unidos.

En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento oficial sobre las cartas enviadas por Guzmán a la Corte Federal de Nueva York ni sobre las solicitudes formuladas por el narcotraficante.

Hasta ahora, no existe una resolución que modifique la condena o el lugar de reclusión de Guzmán.