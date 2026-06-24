‘No vamos a ver ninguna’: Alfonso Obregón pide boicotear la película de Shrek 5

En días recientes, Alfonso Obregón sostuvo que ninguna empresa relacionada con el doblaje de Shrek 5 lo buscó para negociar su participación. [Fotografía. Cuartoscuro, Dreamworks]

Que no nos vean la cara de burro. Alfonso Obregón, actor de doblaje que dio voz al famoso ogro verde durante más de dos décadas en Latinoamérica, llamó en un evento privado a boicotear la película de Shrek 5 y a manifestar su inconformidad ante DreamWorks y Universal Pictures.

En un video difundido en sus redes sociales, el actor pidió a los fans enviar mensajes contra las productoras de cine y etiquetarlas para expresar su rechazo a la decisión de reemplazarlo en la nueva película.

“Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos solo en ‘no estoy de acuerdo, no voy a ir a ver la película’. Mandémosle un mensaje y etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a Universal Pictures”, comentó Obregón.

El actor agradeció el respaldo que ha recibido desde que se confirmó su ausencia en la quinta entrega de la franquicia y aseguró que busca que la comunidad de seguidores haga llegar su inconformidad directamente a las compañías responsables de la producción.

“Digámosles: ‘No vamos a ir a ver ninguna película donde no respeten las cosas’. No vamos a ir a ningún trabajo donde no nos respeten a nosotros. No queremos otro trabajo. ¡Queremos a Alfonso Obregón!”, expresó.

¿Por qué Alfonso Obregón asegura que quedó fuera de ‘Shrek 5′?

En días recientes, Alfonso Obregón sostuvo que ninguna empresa relacionada con el doblaje de Shrek 5 lo buscó para negociar su participación ni para conocer su postura sobre el proceso legal que enfrentó en 2024.

En redes sociales, el actor, conocido por dar voz a personajes como Kakashi Hatake en Naruto y Bugs Bunny, explicó que nunca recibió una invitación para dialogar sobre aspectos económicos, creativos o contractuales, por lo que considera que su salida del proyecto estuvo relacionada con las acusaciones de abuso sexual que enfrentó hace dos años.

“Ninguna empresa me ha invitado a platicar con ellos para el proyecto. En particular, esta empresa que hizo el teaser no me ha invitado a hablar. No me ha invitado a que presente mis papeles de exoneración total, porque todo esto se viene a partir de la acusación”, comentó el actor de doblaje.

Asimismo, Alfonso Obregón señaló que la acusación que derivó en su detención en agosto de 2024 lo expuso al escrutinio público, situación que, según afirma, terminó por cerrar cualquier posibilidad de integrarse al proyecto.

“El único argumento que hay es ese: que soy un agresor, que soy un ‘velociraptor’, que soy todo esto. Por un lado y por otro lado, como nadie me ha invitado a hablar ni de dinero, ni de dirección ni de crédito, pues no voy a estar en el proyecto”.

Alfonso Obregón estuvo en prisión preventiva en 2024 tras ser acusado de presunto abuso sexual agravado; posteriormente informó que fue absuelto. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué condiciones puso Alfonso Obregón para volver como la voz de ‘Shrek’?

Meses antes de confirmar su ausencia definitiva, Alfonso Obregón todavía contemplaba regresar a Shrek 5, siempre que la empresa responsable del doblaje aceptara negociar una serie de condiciones.

Entre ellas, pidió aparecer en los créditos iniciales de la película, dirigir el doblaje en español latino —una petición similar a la que hizo Eugenio Derbez para el personaje de Burro— y recibir una remuneración que reflejara la importancia de su trabajo dentro de la franquicia.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a discutir mi crédito al inicio de la película, dirigir el doblaje y arreglarnos en cuanto a la paga, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema si no la grabo".

El actor también manifestó que busca un reconocimiento similar al que recibe Mike Myers, voz original de Shrek en inglés, cuyo nombre forma parte de la promoción de cada entrega de la saga.

Sin embargo, Alfonso Obregón aseguró que ese acercamiento nunca ocurrió, por lo que finalmente quedó fuera del proyecto. Recientemente, Universal Pictures publicó el nuevo avance de Shrek 5, que se estrenará en 2027, donde se confirma que el actor de doblaje no estará en el proyecto.