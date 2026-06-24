(VIDEOS) Así sorprendió el sismo de magnitud 7.5 a un juego de béisbol en Venezuela

Un sismo.de 7.5 en Venezuela provocó daños en edificios y viviendas. (Capturas de pantalla de videos)

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran los daños causados por el terremoto de 7.5 en Venezuela. El sismo sorprendió a las personas que participaban en un juego de béisbol en Caracas.

“Está temblando”, expresó una de los comentaristas deportivos que se encontraba narrando el juego.

Los jugadores dejaron sus posiciones y se reunieron en medio del diamante del campo, a la esperada de que terminara el sismo.

Hasta el momento las autoridades no han dado un reporte oficial de daños.

¿Cuál fue la magnitud del sismo en Venezuela?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó un primer terremoto de magnitud 7.2 seguido de otro de 7.5 que ocurrió 45 segundos después.

Los epicentros se detectaron en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, y el fenómeno se sintió en gran parte del país.

“Qué locura, se cayó el edificio completo”, expresó un hombre que grababa la calle tras el movimiento.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico declaró una amenaza potencial de tsunami para Aruba Bonaire, Venezuela y Curazao.

En Colombia, la unidad de gestión de riesgo (UNGRD) descartó alerta de tsunami.

Las personas suspendieron sus actividades cuando, sin el aviso de una alerta sísmica como la que existe en México, el suelo comenzó a moverse.

La gente se encontraba en hoteles, restaurantes o en sus oficinas salieron a la calle durante el temblor o luego de que este ya había concluido.

Otros videos muestran que los venezolanos disfrutaban del partido Marruecos vs Haití del Mundial cuando comenzó el terremoto.

Algunas grabaciones muestran columnas de polvo levantarse de entre los edificios del centro de Caracas.

Un sismo similar ocurrió en Venezuela en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre.

En aquel momento se vieron afectadas al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del mar Caribe.