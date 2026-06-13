México ‘vibra’ con el Mundial: Se registra sismo magnitud 5.3 en Guerrero

Un sismo de 5.3 con epicentro en Guerrero fue perceptible en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Un sismo magnitud 5.3 grados se registró al sur de San Marcos, Guerrero, se pudo percibir en algunas zonas de la Ciudad de México, dos días después de que comenzará el Mundial 2026.

El Sismológico Nacional informó que el epicentro se situó a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos.

La magnitud final del sismo fue de 5.2, según aclaró el Sismológico.

La alerta sísmica no sonó en la Ciudad de México; sin embargo, las autoridades indicaron que no se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios.

“Hemos entablado comunicación con las UGIRPC de alcaldías, al momento, no se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero”, dijo la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas.

Además, indicaron que se activaron los protocolos correspondientes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo sí se pudo sentir en algunas zonas de Guerrero:

- San Marco, Guerrero: percibido por la población de manera moderada, sin reporte de afectaciones

- Chilpancingo, Guerrero: no percibido por la población, sin reporte de afectaciones.

- Morelos: no percibido por la población, sin reporte de afectaciones.

- Ciudad de México: no percibido por la población, sin reporte de afectaciones.

Esta tarde se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista en la capital del país como parte de los festejos por la inauguración de la Copa del Mundo.