Caso Dafne Zapata: SEP ordena cerrar escuelas que operan como ‘militarizadas’ para el ciclo 2026-2027

Mario Delgado señaló que la educación militar corresponde únicamente a las Fuerzas Armadas y a la Sedena.

A raíz del caso de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que ninguna institución educativa que se ostente como “militar” o “militarizada” podrá operar al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que, para el próximo 31 de agosto, deberá garantizarse que no existan planteles que presten servicios educativos bajo los términos “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otro que haga referencia a una instrucción o disciplina de carácter militar.

La medida da seguimiento al aviso emitido por la dependencia el pasado 24 de julio, luego de que el feminicidio de Dafne Zapata generara cuestionamientos sobre la operación y supervisión de este tipo de instituciones privadas que ofrecen una “formación militar”.

SEP ordena revisar permisos y RVOE de escuelas privadas

Como parte de dicha instrucción, Mario Delgado solicitó a las Secretarías de Educación estatales realizar una revisión exhaustiva de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a instituciones educativas en sus entidades.

En caso de identificar escuelas que operen bajo estas denominaciones o modalidades, las autoridades deberán suspender sus actividades e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva.

La SEP ordenó revisar escuelas con denominaciones 'militarizadas', 'militares' o 'castrenses' antes del ciclo 2026-2027. (SEP)

Además, los planteles afectados deberán entregar de manera inmediata la documentación escolar de sus estudiantes, incluidos certificados totales o parciales de estudios, con el objetivo de garantizar la continuidad de su trayectoria educativa.

La SEP también estableció que, si existen pagos realizados por servicios educativos pendientes de devengar, —como reinscripciones, útiles escolares, uniformes u otros conceptos—, estos deberán ser reintegrados de forma inmediata por las instituciones.

SEP aclara que educación militar no aplica en escuelas civiles

En su comunicado, Delgado Carrillo sostuvo que este tipo de modelos son incompatibles con los principios del Sistema Educativo Nacional, al señalar que la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, resaltó.

Caso Dafne Zapata: tres personas detenidas y una investigación por feminicidio

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, quien falleció apenas cuatro días después de ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, continúa en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Hasta ahora, tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos: el director de la academia, Jorge Luis ‘N’; una instructora identificada como Estrellita ‘N’; y Danna Yanina ‘N’, una joven de 18 años quien presuntamente se desempeñaba como instructora auxiliar durante el campamento.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que las autoridades judiciales analizan la posible responsabilidad de las personas involucradas. La detención de los directivos y personal del plantel ocurrió después de que familiares y exalumnos señalaran presuntas prácticas de violencia y maltrato dentro de la institución.