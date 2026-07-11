Sedena y Semar acumulan 178 quejas en seis meses; más del 83% siguen sin resolverse

El informe forma parte de la rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) acumularon 178 quejas relacionadas con la actuación de su personal, de las cuales la mayoría continúa en proceso de atención, de acuerdo con el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública enviado a la Comisión Permanente del Congreso.

El documento señala que Sedena recibió 94 quejas, de las cuales 14 fueron concluidas, mientras que 80 permanecen en trámite. En tanto, Semar registró 84 expedientes, con 16 concluidos y 68 aún en gestión.

Las cifras reflejan que 148 de las 178 quejas presentadas, equivalentes a más del 83 por ciento, seguían sin resolución al cierre del periodo reportado.

En el caso de la Sedena, el informe también indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones contra la dependencia durante el semestre analizado.

Respecto a la Semar, el reporte precisa que la CNDH emitió ocho recomendaciones. De ellas, cuatro fueron aceptadas, tres rechazadas y una permanecía en análisis para determinar el cauce jurídico correspondiente.

El informe forma parte de la rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y da seguimiento a las quejas presentadas por presuntas irregularidades o posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval.

¿Cómo interponer una queja contra personal de Sedena o Semar?

Cuando se trate de violaciones a derechos humanos, la vía correspondiente es presentar una queja ante la CNDH, ya sea de forma presencial o a través de los canales de atención en línea, por teléfono o correo electrónico que ofrece el organismo.

Cuando se trate de posibles faltas administrativas o irregularidades en el desempeño de servidores públicos, las denuncias también pueden presentarse ante los Órganos Internos de Control de ambas dependencias.

La Secretaría de Marina, por ejemplo, cuenta con un Procedimiento para Someter Quejas y Denuncias y un protocolo para atender posibles incumplimientos al Código de Ética por parte de su personal. Asimismo, dispone de un canal de denuncia ciudadana para asuntos relacionados con la Autoridad Marítima Nacional.

En el caso de la Sedena, el procedimiento institucional prevé que las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos presentadas ante la CNDH puedan derivar, cuando corresponda, en la intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, que funge como su órgano interno de control para la investigación de posibles responsabilidades administrativas.

Con información de Quadratín.