¿Cuándo comienzan las clases del ciclo escolar 2026-2027? Esto dice la SEP

El acuerdo establece un calendario escolar de 185 días para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el viernes un primer borrador con la fecha del inicio del ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación básica en todo el país.

De acuerdo con el borrador del acuerdo de calendarios escolares, las clases comenzarían el lunes 31 de agosto de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El calendario, aplicable a escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, también establece la duración del próximo ciclo escolar y mantiene una semana adicional de receso escolar en agosto para maestras y maestros, como parte del compromiso anunciado por el Gobierno federal.

La dependencia señala que el calendario cumple con el mínimo de días efectivos de clase establecido en la legislación y será obligatorio para los planteles correspondientes durante el ciclo escolar 2026-2027.

Este primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 también incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente periodo 2027-2028, que se llevará a cabo en las dos primeras semanas de febrero de 2027, del 2 al 12 de dicho mes.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027, según la SEP?

La SEP determinó que el inicio de clases 2026 será el lunes 31 de agosto de 2026 para los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica.

Para educación básica, el ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio de 2027, mientras que para educación normal y demás instituciones formadoras de docentes finalizará el martes 13 de julio de 2027.

¿Cuántos días tendrá el calendario escolar 2026-2027?

El acuerdo establece un calendario escolar de 185 días para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por separado, la autoridad educativa aprobó un calendario de 190 días para las escuelas de educación normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestras y maestros de educación básica.

Este primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 también incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Por qué las clases comienzan hasta el 31 de agosto?

En la exposición de motivos del acuerdo, la SEP explica que el calendario del ciclo escolar 2026-2027 mantiene una semana adicional de receso escolar durante agosto para las maestras y los maestros, como reconocimiento a su labor.

Esta medida, señala el documento, responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio.

¿Cuándo habrá vacaciones para los alumnos el próximo ciclo escolar?

El calendario contempla nueve días de suspensión de labores docentes a lo largo del ciclo, así como 20 días de vacaciones para niñas, niños y adolescentes de educación básica durante el año.

Los ‘puentes’ o días de vacaciones del periodo 2026-2027 correspondientes al asueto de invierno y de primavera serían:

Del 21 de diciembre al 5 de enero (donde se suman tres días más, el el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero, por suspensión de labores docentes).

Del 22 de marzo al 2 de abril, por el periodo de Semana Santa 2027.

Además, habrá ocho días marcados como día de Consejo Técnico Escolar, Sesión Ordinaria, un viernes cada mes.