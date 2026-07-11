Argentina detiene a Rodolfo Junior Aguirre, mexicano buscado por Interpol por presunto narcotráfico en EU

Fuerzas de seguridad de Argentina detuvieron a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano que contaba con una orden de captura internacional emitida por Interpol por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, según informaron el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en comunicados publicados este viernes.

“Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”, expresó la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en una publicación en X que incluyó una fotografía del presunto delincuente junto a dos agentes policiales.

La SIDE informó que, mediante labores de inteligencia y con apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, detectó el ingreso del prófugo al país. Después de verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina, corporación que detuvo a Aguirre Covarrubias en un hotel de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias?

De acuerdo con las autoridades argentinas, el ciudadano mexicano es requerido por la Corte del Distrito Norte de Illinois por los presuntos delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína, dentro de una causa iniciada en 2016.

El mexicano permanecía prófugo tras incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza.

“La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”, concluyó la ministra Monteoliva en su mensaje en redes sociales.

La SIDE destacó que la captura de Aguirre Covarrubias fue posible “gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”.

Las autoridades argentinas aclararon que ahora le corresponde a la justicia de ese país desarrollar el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.