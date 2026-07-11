Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026, a los 25 años: ‘Aún tenía mucho que ofrecer’

Jayden Adams murió apenas unos días después de disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica, selección eliminada en los dieciseisavos de final. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/EFE)

Jayden Adams, futbolista profesional que participó en el Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica, falleció a los 25 años, apenas unos días después de que su equipo fue eliminado de la Copa del Mundo en los dieciseisavos de final.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, mediante un comunicado en el que describió a Jayden como un joven talentoso.

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación guarda luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer”, escribió.

Jayden Adams jugó contra México en el partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams?

Gayton McKenzie explicó en su comunicado que, hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Jayden Adams, por lo que pidió evitar especulaciones y respetar la privacidad de los seres queridos del futbolista.

Las autoridades Sudáfrica abrieron una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en Schotsche Kloof, un suburbio de Ciudad del Cabo. Hasta el momento, no se ha confirmado si ese caso está relacionado con la muerte del futbolista, de acuerdo con The Telegraph.

“Cualquier información oficial será comunicada oportunamente por las partes correspondientes”, informó, de acuerdo con información recogida por la BBC Sport. Por ahora, la familia de Jayden no se ha pronunciado al respecto.

Tras los hechos, el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos también compartió un mensaje. El organismo aseguró estar devastado por el fallecimiento prematuro del jugador, quien fue titular con la Selección de Sudáfrica durante la fase de grupos del Mundial 2026.

“El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor de este deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer”, indicó el sindicato, que afirmó que se trata de una pérdida incalculable para el país.

¿En qué partidos del Mundial 2026 jugó Jayden Adams?

El fallecimiento de Jayden Adams ocurrió apenas unas semanas después de la participación de Sudáfrica en el Mundial 2026, selección que enfrentó a México en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

A Sudáfrica se le asignó el Grupo A durante el sorteo, por lo que tuvo como rivales a México, República Checa y Corea del Sur. En dos de esos encuentros, el futbolista de 25 años fue titular.

En el partido entre México y Sudáfrica, la selección de Adams no logró hacer frente al Tri y cayó por marcador de 2-0; sin embargo, frente a República Checa mostró una mejor versión.

En ese encuentro, Jayden Adams también fue titular, incluso después de enterarse del fallecimiento de su abuela un día antes. El partido terminó 1-1 y, posteriormente, Sudáfrica mostró su mejor nivel frente a Corea del Sur.

Adams no fue titular en ese encuentro; sin embargo, ingresó de cambio. El partido terminó con un triunfo de 1-0 que le dio a Sudáfrica el pase a los dieciseisavos de final.

El duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur fue el último que disputó Jayden Adams, ya que no tuvo participación en el encuentro contra Canadá, donde la coanfitriona del Mundial 2026 eliminó a los Bafana Bafana.

Antes de disputar la Copa Mundial de la FIFA, Jayden jugó en el Stellenbosch FC y posteriormente fue fichado por el Mamelodi Sundowns, club al que pertenecía al momento de su fallecimiento. Hasta ahora, el equipo no ha emitido un comunicado sobre la muerte de Adams.