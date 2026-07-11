Argentina vs. Suiza EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el partido de los cuartos de final del Mundial?

La última vez que Argentina y Suiza se enfrentaron en un Mundial, fue en Brasil 2014 donde el conjunto albiceleste se impuso por la mínima en tiempo extra. [Fotografía. Xinhua]

¿Quién quiere el último boleto a las semifinales del Mundial 2026? Porque Kylian Mbappé y Lamine Yamal ya están a bordo. Argentina y Suiza tienen una cita con la historia cuando se enfrenten en los cuartos de final en busca de colocarse entre las mejores selecciones del campeonato.

La Albiceleste mantiene el sueño del bicampeonato tras superar dos eliminatorias que, en el pronóstico, le costaron más de lo esperado ante Cabo Verde y Egipto, mientras que el conjunto helvético llega fortalecido después de eliminar a Colombia desde los 11 pasos.

Con Lionel Messi como líder del ataque argentino y Granit Xhaka al frente del mediocampo suizo, el encuentro se perfila como uno de los más atractivos de esta fase y definirá al último semifinalista del Mundial 2026.

¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO Argentina vs. Suiza?

Argentina y Suiza disputan su partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en el Estadio de Kansas City, el ganador se enfrentará al ganador del encuentro entre Inglaterra y Noruega, que se disputará horas antes.

Partido: Argentina vs. Suiza

Argentina vs. Suiza Fecha : Sábado 11 de julio.

: Sábado 11 de julio. Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México).

: 19:00 horas (tiempo del centro de México). Estadio : Estadio de la Ciudad de Kansas.

: Estadio de la Ciudad de Kansas. Transmisión: Canal 5, Vix

Los boletos a la antesala de la final ya los aseguraron Francia, tras vencer a Marruecos, y España, con Lamine Yamal como figura, luego de superar a Bélgica.

Lionel Messi Lionel Messi es el máximo artillero de Argentina en el Mundial 2026 con ocho goles. (Fotografía. Xinhua)

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Argentina y Suiza?

Tanto Argentina como Suiza llegan con prácticamente plantel completo para este compromiso de los cuartos de final. El conjunto de Lionel Scaloni recuperó a Cristian ‘Cuti’ Romero, quien sufrió algunas molestias en el último encuentro ante Egipto.

Mientras que, el estratega suizo, Murat Yakin, no reporta bajas por lesión ni suspensión, por lo que repetiría la base que dejó fuera a Colombia en los octavos de final.

Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Suiza

Gregor Kobel

Silvan Widmer

Manuel Akanji

Nico Elvedi

Ricardo Rodríguez

Granit Xhaka

Remo Freuler

Michel Aebischer

Dan Ndoye

Ruben Vargas

Breel Embolo

DT: Murat Yakin

¿Cómo llega Argentina al partido de los cuartos de final del Mundial 2026?

La selección argentina terminó como líder del Grupo J sin mayores complicaciones. Sin embargo, en los primeros encuentros de eliminación directa tuvo que exigirse más de lo previsto. En los dieciseisavos de final se impuso 3-2 a Cabo Verde en un partido que se definió en el tiempo extra, con un portero Vozinha que se convirtió en figura.

Posteriormente, en los octavos de final, la Albiceleste remontó un 2-0 en contra frente a Egipto cuando restaban poco más de 20 minutos para el final. El encuentro también tuvo polémica tras los reclamos del técnico egipcio, Hossam Hassan, por el arbitraje.

Aunque el equipo de Lionel Scaloni conserva uno de los ataques más peligrosos del torneo, estos partidos dejaron ver debilidades en defensa, al recibir varios goles en momentos clave.

Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se mantiene como el principal referente ofensivo, aunque el ataque no ha terminado de consolidarse con jugadores como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina sufrió en sus últimos encuentros ante Cabo Verde y Egipto para lograr su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo encara Suiza los cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina?

Suiza llega como una de las revelaciones del Mundial 2026, junto con la Noruega de Erling Haaland. Después de avanzar invicta desde la fase de grupos, eliminó 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final y posteriormente dejó fuera a Colombia tras empatar 0-0 durante 120 minutos e imponerse 4-3 en la tanda de penales.

El equipo dirigido por Murat Yakin ha construido su éxito a partir de una defensa ordenada y una gran disciplina táctica. A diferencia de su rival, en sus dos partidos de eliminación directa no recibió goles y volvió a confirmar que puede competir frente a selecciones de mayor jerarquía.

Granit Xhaka lidera el mediocampo, Manuel Akanji comanda la defensa y Breel Embolo encabeza el ataque de una selección que busca disputar las primeras semifinales de su historia.

Suiza Suiza tuvo que frenar el poderío ofensivo de Colombia para acceder a los cuartos de final del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

Argentina y Suiza solo se han enfrentado en Copas del Mundo en dos ocasiones. El último encuentro entre ambas selecciones fue en los octavos de final de Brasil 2014.

En un partido cerrado que se extendió hasta el tiempo extra y se definió tras un contragolpe liderado por Lionel Messi, quien asistió a Ángel Di María para marcar el 1-0 definitivo.

Con ese antecedente y el presente de ambos equipos, el duelo en Kansas aparece como una prueba de carácter: Argentina busca confirmar su jerarquía y sostener su candidatura para ganar el Mundial 2026, mientras que Suiza intentará imponer su orden táctico y dar el golpe que la coloque entre las cuatro mejores selecciones del torneo.