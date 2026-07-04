‘Jugar el Mundial fue un sueño’: Vozinha destaca la actuación de Cabo Verde ante Argentina

Tras el encuentro, Vozinha se acercó a Lionel Messi y recibió un abrazo del campeón del mundo, quien lo felicitó por la actuación que tuvo durante los 120 minutos. [Fotografía. Xinhua]

La aventura de Cabo Verde en el Mundial 2026 terminó en los dieciseisavos de final, pero no de la forma en la que muchos imaginaban. La selección africana llevó al límite a la vigente campeona del mundo y cayó 3-2 ante Argentina en tiempo extra. Una de las grandes figuras del encuentro fue el portero Vozinha, quien logró frenar en varias ocasiones a Lionel Messi.

Tras el silbatazo final en Miami, el guardameta de 40 años dejó de lado la decepción por la eliminación y destacó el histórico camino de los ‘Tiburones Azules’, que disputaron por primera vez una Copa del Mundo y compitieron de igual a igual frente a selecciones de primer nivel.

El arquero aseguró que el principal objetivo ya se había cumplido al clasificar al Mundial, aunque reconoció que el equipo se quedó con la ilusión de avanzar una ronda más después de la actuación mostrada frente a la ‘Albiceleste’.

¿Qué dijo Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde?

El portero de Cabo Verde afirmó que disputar el Mundial 2026 representó un sueño para todo el país y recordó que la clasificación era un objetivo que la selección perseguía desde hace varios años.

“El Mundial significa mucho para nosotros porque era algo que ya merecíamos desde hace mucho tiempo. Conseguimos la clasificación y cumplimos un sueño, no solo mío o de la selección, sino de todo el pueblo caboverdiano. Estar aquí compitiendo y luchando de igual a igual contra estas selecciones nos llena el corazón y tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que hicimos”.

Aunque reconoció la tristeza por la derrota, Vozinha destacó el esfuerzo de sus compañeros ante Argentina, actual campeón del mundo y selección número 1 del ranking FIFA, y aseguró que el equipo fue capaz de competir de igual a igual, dejando una imagen digna en el torneo.

“Obviamente, estamos tristes por el resultado porque queríamos pasar a la siguiente fase. Sabíamos que teníamos un rival muy difícil, que es el campeón del mundo, pero quiero felicitar a toda la Federación, al cuerpo técnico y a mis compañeros porque fueron fantásticos, fueron increíbles y caímos de pie”.

El guardameta también envió un mensaje de optimismo para el futuro de la selección al subrayar que este Mundial marcó un punto de partida para una generación que demostró carácter y calidad frente a selecciones campeonas del mundo como España, Uruguay y Argentina.

“Ahora toca descansar y pensar en el futuro. Estoy muy orgulloso del trabajo de todo el equipo y espero que en el futuro podamos hacer cosas muy, muy buenas”.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde al impedir en varias ocasiones el gol ante Lionel Messi. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo fue el partido de Vozinha ante Argentina?

La actuación de Vozinha fue una de las razones por las que Cabo Verde estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. El portero fue el mejor jugador de su equipo y una de las figuras del torneo, al sostener a los africanos frente al constante ataque de Argentina.

Durante el encuentro, frustró varias oportunidades de Lionel Messi, el máximo goleador histórico en los mundiales, incluido un mano a mano y un tiro libre en la segunda mitad. También transmitió seguridad desde la salida al atreverse a eludir la presión de los delanteros argentinos con recortes dentro de su propia área.

El arquero registró múltiples atajadas y permitió que el marcador se mantuviera igualado durante los 90 minutos, lo que obligó a que el partido se definiera en la prórroga, donde Argentina encontró los goles que le dieron el pase a los octavos de final con jugadas a balón parado.

¿Cómo fue el encuentro de Vozinha con Lionel Messi después del partido?

El reconocimiento hacia el portero de Cabo Verde también llegó por parte del capitán argentino. Tras concluir el encuentro, Vozinha se acercó a Lionel Messi y recibió un abrazo del campeón del mundo, quien lo felicitó por la actuación que tuvo durante los 120 minutos.

El guardameta reveló que apenas pudo decir unas palabras antes de recibir los halagos del astro argentino, en un gesto que destacó tras el esfuerzo realizado durante el partido.

Después del intercambio, el futbolista argentino accedió a regalarle la camiseta del partido, un recuerdo que Vozinha aseguró conservará toda la vida.

“Me acerqué a él y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’. Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”, explicó Vozinha tras el partido.

La eliminación puso fin al histórico debut mundialista de Cabo Verde, una selección que, con su rendimiento competitivo y las historias singulares de varios de sus jugadores, como Roberto ‘Pico’ Lopes, logró conectar con la afición y arrancar el reconocimiento de buena parte de los aficionados al futbol.