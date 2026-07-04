VIDEO: Motociclistas golpean brutalmente a policía al intentar evadir operativo en Tabasco

Dos motociclistas golpearon a un agente de la Policía Estatal de Caminos durante un operativo de revisión.

Un operativo de revisión vehicular en Tabasco derivó en una violenta agresión contra un elemento de la Policía Estatal de Caminos (PEC), quien fue golpeado por dos motociclistas tras marcarles el alto en la carretera a Bosques de Saloya, en las inmediaciones de Villahermosa.

El ataque, captado en video por pasajeros de una combi del transporte público y automovilistas que circulaban por la zona, se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo los dos sujetos, que viajaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, se niegan a detenerse pese a la indicación del oficial.

Para impedir su fuga, el agente primero cruza su motocicleta y después se coloca frente a ellos y les cierra el paso; sin embargo, ambos hombres reaccionan inmediatamente con violencia.

Los agresores derriban al uniformado y continúan golpeándolo en el suelo con puñetazos y patadas, mientras varias personas que presenciaban los hechos les gritaban frases como: “¡Ya pélate!” y “¡Ahí viene la patrulla!”, alentándolos a escapar.

El video también muestra el momento en que uno de los motociclistas, vestido con camisa azul, extrae un objeto de la parte trasera de su pantalón y lo arroja hacia la maleza.

Aunque en redes sociales se afirmó que podría tratarse de un arma de fuego, hasta el momento las autoridades no han confirmado de qué objeto se trata ni si pertenecía a los agresores o había sido arrebatado al policía.

La agresión concluyó cuando una patrulla llegó al lugar para auxiliar al elemento lesionado y detener a los dos involucrados.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco confirmó que el incidente ocurrió durante un operativo preventivo de revisión de documentos.

De acuerdo con la dependencia, los tripulantes de la motocicleta sin placas intentaron evadir la inspección y, al ser interceptados, atacaron al agente de tránsito.

En un comunicado, la SSPC advirtió que habrá “tolerancia cero” contra quienes agredan a los cuerpos de seguridad y señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso legal correspondiente.

La dependencia sostuvo que los operativos de revisión forman parte de las acciones permanentes para prevenir delitos y subrayó que “la agresión contra quienes nos protegen es una agresión contra la seguridad de todo el estado”.

Violencia contra policías aumenta en Tabasco

El caso ocurre apenas unos días después de otros episodios de violencia contra agentes de seguridad en Tabasco.

El pasado 30 de junio, autoridades de los municipios de Huimanguillo y Macuspana condenaron las agresiones registradas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

En Huimanguillo, un agente de Tránsito Municipal resultó lesionado mientras realizaba labores de vialidad y una familia con menores de edad fue rodeada por un grupo de personas que sacudió su vehículo.

En Macuspana, otro elemento de tránsito fue confrontado por dos motociclistas, uno de los cuales presuntamente lo amenazó con un estilete, mientras testigos insultaban al oficial en lugar de respaldar su actuación.