México vs. Inglaterra: ¿Cómo operará el Merobús este domingo 5 de julio?

Debido al partido de México vs. Inglaterra este domingo 5 de julio, el Metrobús informó que hará modificaciones en el servicio de las 7 líneas a partir de las 8:00 de la mañana.

En un posteo de la red social X, agregó que el paso de las unidades estará sujeto a las condiciones del tráfico.

El partido de octavos de final del Mundial 2026, en el que participa la selección mexicana se jugará en el Estadio Ciudad de México, pero los aficionados también se reunirán en el Ángel de la Independencia e incluso el Gobierno indicó que habrá aforo limitado.

¿Cómo será el servicio del Metrobús el domingo 5 de julio?

Si este domingo irás o no a ver el partido de la selección a alguna de las pantallas instaladas por el gobierno de la CDMX, toma nota de cómo operará el Metrobús, ya que esa un importante sistema de transporte para moverse por la ciudad.

Línea 1. No habrá servicio en el tramo de Manuel González y hasta Chilpancingo. La estación Buenavista II no dará servicio. Se suma la ruta que va de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

El la Línea 1 habrá servicio solo de Indios Verdes a San Simón y de Nuevo León a El Caminero.

Línea 2. Habrá suspensión total del servicio de Rojo Gómez a Doctor Gálvez.

Línea 3. Estará cerrado el tramo que va de Tolnáhuac a Balderas. Habrá servicio de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4. No habrá servicio de Buenavista IV a Bellas Artes. Sí operarán las estaciones del Teatro Blanquita a San Lázaro y la ruta hacia Alameda Oriente.

Línea 5. No habrá servicio en las estaciones La Virgen, Tepetlapa, Las Bombas y Vista Hermosa. Sí funcionará Río de los Remedios a Manuela Sáenz, y de Calzada del Hueso a Preparatoria 1.

Línea 6. No habrá servicio en la Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero. Sí funcionarán las estaciones de El Rosario a Deportivo 18 de marzo y de Martín Carrera a Villa de Aragón.

Línea 7: cerrará por completo.

¿Cómo será el operativo especial en el México vs. Inglaterra?

Luego de que murieran 4 personas por asfixia en los festejos tras la victoria de México vs. Ecuador, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, confirmó que no se cerrarán los accesos al Ángel de la Independencia el 5 de julio.

Vázquez aseguró que ya se tiene un plan para evitar aplastamientos, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en un operativo especial junto con el Gobierno de la CDMX.

“Vamos a tomar distintas medidas para que los flujos al Ángel se corten, que sean de menor cantidad de personas. Más allá de que nosotros quisiéramos o no impedir que la gente llegue al Ángel, hay que ver bien hasta donde eso es posible”, afirmó el secretario de Seguridad de la CDMX en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El plan consiste en liberar todas las vialidades cercanas al Ángel de la Independencia: retirar vehículos para que las calles queden libres la gente transite.

El operativo de seguridad incluye al transporte público, por lo que la SSC anunciará a los asistentes el cierre anticipado de las rutas.

“Vamos a tener a personal encausando a las personas, sobre todo en los principales puntos de acceso y de flujo hacia el Ángel hacia otros espacios. Vamos a garantizar que todos los canales de acceso al Ángel de la Independencia y de desfogue cuenten con las condiciones para un tránsito fluido”, adelantó Pablo Vázquez.