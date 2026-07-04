México vs. Inglaterra: Embajada de EU lanza alerta de seguridad tras estampida en el Ángel

Aficionados de la Selección Mexicana celebran uno de los goles del Tricolor durante el encuentro frente a Ecuador.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran en el país con motivo del partido entre México e Inglaterra, de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

A través de un comunicado oficial, la representación diplomática advirtió que para este día se esperan concentraciones masivas y severas afectaciones viales, tanto en las inmediaciones del estadio como en distintos puntos de reunión de aficionados en la Ciudad de México.

Luego de los eventos del pasado martes 30 de junio, tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el que fallecieron cuatro personas, la embajada estadounidense emitió las siguientes recomendaciones a sus ciudadanos:

Tomar precauciones adicionales y mantenerse alerta en grandes multitudes, ya que pueden ser impredecibles.

Prestar atención a las salidas cercanas y tener un plan para evacuar si se siente incómodo o en medio de una multitud.

Mantenerse informado a través de los medios locales.

Seguir las redes sociales de la ciudad anfitriona (@fwc26monterrey, @mexicocity26_ y @gdl2026) para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el cierre de los puntos de acceso al Fan Fest debido a la gran afluencia de público.

Buscar lugares alternativos para ver el evento si el Fan Fest alcanza su capacidad máxima.

La embajada pidió extremar las precauciones en grandes aglomeraciones, ya que “el hacinamiento en recientes eventos y celebraciones ha provocado heridos y fallecimientos”. También sugirió abstenerse de participar en manifestaciones políticas, ya que puede acarrear detención o deportación, dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros.

Cientos de aficionados acuden al Ángel de la Independencia a festejar el triunfo de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 al equipo de Sudáfrica. (Graciela López Herrera)

CDMX refuerza la seguridad para el México vs. Inglaterra

La advertencia de la Embajada estadounidense llega apenas unos días después de la tragedia registrada la noche del 30 de junio, cuando miles de personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar la clasificación de la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador.

La concentración derivó en una estampida humana que dejó cuatro personas fallecidas, tres de ellas por asfixia, y cientos de lesionados, entre ellos 22 casos graves que incluyeron fracturas, heridas y esguinces, según reveló el martes el gobierno capitalino.

En total, 28 personas requirieron traslado hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras estos hechos, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo protocolo de seguridad para el partido entre México contra Inglaterra.

Entre las medidas destacan un aforo máximo de 25 mil personas en el Ángel de la Independencia, filtros de acceso, restricción para ingresar con objetos peligrosos, un amplio despliegue policial, mayor presencia de personal médico y la ampliación de la Ley Seca en diversas colonias cercanas a Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a los aficionados para celebrar de manera responsable y optar por otros puntos de reunión habilitados en la ciudad, con el fin de evitar que se repita una tragedia como la ocurrida tras el encuentro entre México y Ecuador.