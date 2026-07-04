Funeral del ayatolá Ali Jamenei: Irán reúne a millones para despedir al líder supremo

Jamenei será sepultado en su ciudad natal, Mashhad, el próximo 9 de julio. (Foto: AP)

Irán comenzó este sábado el funeral multitudinario del fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en una ceremonia que se prolongará durante una semana y que se espera reúna a millones de dolientes, además de servir como una demostración de fortaleza de la República Islámica.

El cuerpo de Jamenei permanecerá en capilla ardiente en el complejo de la mezquita Mosalla del Imán Jomeini, en Teherán, para que la población pueda rendirle homenaje durante el fin de semana, informó la agencia estatal Islamic Republic News Agency (IRNA).

Posteriormente, se realizarán procesiones en la capital, Teherán; en la ciudad santa de Qom; y en Nayaf y Karbalá, en el vecino Irak, dos importantes centros del islam chiita que albergan santuarios de gran relevancia.

Jamenei será sepultado en su ciudad natal, Mashhad, el próximo 9 de julio.

Esperan hasta 20 millones de personas en el funeral de Jamenei

Funcionarios iraníes estiman que hasta 20 millones de personas participarán en las ceremonias, organizadas poco más de cuatro meses después de que Jamenei muriera al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Desde las primeras horas del sábado comenzaron a congregarse grandes multitudes en Teherán. La televisión estatal iraní transmitió imágenes en vivo en las que se observaban los féretros de Jamenei y de cuatro integrantes de su familia dentro de urnas de cristal colocadas sobre una plataforma elevada, todos cubiertos con la bandera nacional.

El féretro de Jamenei se encontraba por encima de los demás y estaba coronado con su característico turbante negro.

Entre ellos destacaba un ataúd considerablemente más pequeño, correspondiente a uno de sus nietos, quien murió durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Representantes de países como China, Rusia, India, Pakistán, Turquía e Irak, así como integrantes de milicias de Medio Oriente aliadas de Irán, participaron el viernes en una ceremonia más reducida.

Desde las primeras horas del sábado comenzaron a congregarse grandes multitudes en Teherán. AP (Altaf Qadri/AP Photo/Altaf Qadri)

Entre los países árabes del Golfo —varios de los cuales fueron atacados por Irán durante la fase inicial de la guerra— Qatar, Omán y Arabia Saudita enviaron representantes.

El evento “es un referéndum sin urnas que demuestra el capital social de Irán, la cohesión nacional y su poder de disuasión, además de desacreditar para siempre la narrativa del colapso, el aislamiento y el distanciamiento entre el Estado y la nación”, escribió el jueves el diario estatal Hamshahri.

Los preparativos de Irán para el funeral del ayatolá

Irán ha cerrado gran parte de la capital para facilitar el desarrollo de las ceremonias, declaró tres días de asueto nacional y reforzó la seguridad del espacio aéreo con motivo del evento.

De acuerdo con la agencia semioficial Tasnim, este sábado se esperan temperaturas de hasta 36 grados Celsius en Teherán y superiores a 40 grados en Qom.

El funeral estaba previsto originalmente para marzo, cuando los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel se encontraban en su punto más álgido, pero fue pospuesto debido a la expectativa de una asistencia masiva.

Pese al acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, alcanzado el mes pasado, algunos ataques han continuado.

Funerales de líderes de Irán establecen récords

El funeral celebrado en 1989 para el anterior líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, estableció el récord mundial por el mayor porcentaje de la población de un país que asistió a un funeral. Según cifras oficiales, acudieron más de 10 millones de personas, aunque una estampida dejó un saldo de ocho muertos.

La seguridad de los asistentes vuelve a ser motivo de preocupación este sábado. Durante el funeral del general Qassem Soleimani, en 2020 —quien murió en un ataque con drones de Estados Unidos—, una estampida registrada durante la procesión fúnebre en su ciudad natal, Kerman, provocó la muerte de 61 personas y dejó 200 heridos.

El nuevo calendario para las exequias de Jamenei fue definido después del acuerdo provisional de paz firmado el mes pasado con Estados Unidos y coincide con el mes sagrado islámico de Muharram, periodo en el que la mayoría chiita de Irán conmemora la muerte del nieto del profeta Mahoma.

Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo, fue designado como su sucesor. Sin embargo, resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre y desde entonces no ha reaparecido en público.