Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: Etapas, fechas, donde ver EN VIVO y todos los detalles

Isaac del Toro comenzó el Tour de Francia 2026 con un sexto lugar en la clasificación general tras la primera etapa y aún restan 20 jornadas. (Foto: EFE)

Isaac del Toro vive el mayor reto de su carrera. El ciclista mexicano comenzó su participación en el Tour de Francia 2026, la prueba más importante del calendario internacional, que se compone de 21 etapas y concluirá el próximo 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

El bajacaliforniano integra la alineación del UAE Team Emirates XRG en la edición 113 de la ronda francesa. Aunque su principal misión consiste en respaldar a Tadej Pogačar durante la lucha por el título, el mexicano también buscará aprovechar cada jornada para seguir consolidándose entre la élite del ciclismo mundial y pelear por el maillot blanco.

El Tour de Francia recorrerá carreteras de España y Francia durante poco más de tres semanas. La competencia incluye etapas llanas, recorridos de media montaña, exigentes ascensos en los Pirineos, el Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes.

El corredor mexicano Isaac Del Toro buscará pelear por el maillot blanco. (Foto: EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

¿Cuándo compite Isaac del Toro? Todas las etapas del Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 comenzó el 4 de julio en Barcelona con una contrarreloj por equipos, un formato que no abría la carrera desde hace más de cinco décadas. A partir de ahí, el pelotón afrontará un recorrido de 21 etapas que finalizará el 26 de julio en París, después de atravesar algunas de las montañas más emblemáticas del ciclismo.

La edición 113 presenta un trazado equilibrado con 21 etapas, distribuidas en siete jornadas llanas, cuatro de media montaña, ocho de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual, además de dos días de descanso.

Los Pirineos marcarán el primer gran examen de la clasificación general con la llegada en alto a Gavarnie-Gèdre. Otro de los atractivos será el estreno de diez sedes inéditas en la historia del Tour, mientras que la edición mantendrá el tradicional cierre sobre los Campos Elíseos.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El Tour de Francia 2026 puede seguirse en México únicamente a través de la señal de ESPN, cadena que transmite cada una de las etapas de la competencia.

ESPN

Además de la transmisión televisiva, los seguidores también pueden consultar el desarrollo de cada etapa, la clasificación general, los resultados y las posiciones actualizadas mediante el sitio oficial del Tour de Francia, donde se publica toda la información del recorrido conforme avanza la competencia.

¿Qué dijo Isaac del Toro sobre el Tour de Francia 2026?

Para Isaac del Toro, disputar el Tour de Francia representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Después de superar una lesión que lo alejó de la actividad durante varios meses y conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el mexicano llegó a la carrera con la ilusión de cumplir una meta que perseguía desde que comenzó a competir sobre una bicicleta.

Aunque no parte como líder del UAE Team Emirates XRG, el bajacaliforniano desempeña un papel fundamental dentro de la estrategia del equipo. Su principal responsabilidad consiste en respaldar al esloveno Tadej Pogačar durante las etapas más exigentes, protegerlo del desgaste del pelotón y ayudarlo en la pelea por el maillot amarillo.

Al mismo tiempo, Del Toro buscará destacar en la clasificación de los ciclistas menores de 26 años para aspirar al maillot blanco. Previo al inicio de la competencia, el mexicano dejó claro el significado que tiene esta oportunidad en su carrera.

El mexicano Isaac Del Toro dijo que el Tour de Francia es un sueño para él. EFE/EPA/ROBERTO BETTINI (ROBERTO BETTINI/EFE)

“Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej. Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz”, comentó.

Del Toro ya dio el primer paso en esa misión. En la contrarreloj por equipos que abrió el Tour de Francia 2026 acompañó a Pogačar durante buena parte del recorrido y cruzó la meta en el sexto lugar de la clasificación general, a 26 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Con ese resultado, el mexicano comenzó con buenas sensaciones una carrera que todavía tiene 20 etapas por delante y en la que buscará mantenerse como uno de los protagonistas del UAE Team Emirates XRG.

Con información de EFE.