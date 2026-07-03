‘Ya puse a dormir al niño’: Memes de ‘Don Memo’ y ‘Gil’ Mora que conmueven previo al México vs. Inglaterra

En redes sociales se hicieron historias animadas hechas con inteligencia artificial donde se cuenta cómo Guillermo Ochoa cuida de Gilberto Mora en la concentración de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro]

Señora, deje al niño jugar; le prometemos que ‘Don Memo’ lo manda a dormir temprano. La Selección Mexicana no solo ha dado que hablar por su actuación en el Mundial 2026. Fuera de la cancha, Guillermo Ochoa y Gilberto Mora se convirtieron en protagonistas de uno de los fenómenos más virales del torneo gracias a una serie de memes que inundaron las redes sociales, previo al encuentro contra Inglaterra por los octavos de final.

Todo comenzó cuando circularon videos editados con inteligencia artificial, a manera de caricatura y con doblajes, en redes sociales, donde el mediocampista aparece como un niño que pide permiso a su mamá para disputar el crucial encuentro ante el conjunto inglés.

En esos videos, el mediocampista aparece junto a ‘Don Memo’ Ochoa, quien observa cómo el pequeño ‘Morita’ pide permiso para jugar y promete portarse bien y dormirse temprano.

La broma llegó a tal punto que el propio Guillermo Ochoa decidió sumarse al fenómeno. El arquero publicó una historia de Instagram donde aparece Gilberto Mora descansando en su habitación de concentración, acompañado por una canción de cuna.

Sobre el video, el guardameta, que disputa su sexta Copa del Mundo, escribió: “Ya puse a dormir a mi niño... Descansen, buenas noches”.

¿Cómo nació el meme de ‘Don Memo’ y Gilberto Mora?

Los primeros videos comenzaron a aparecer después de que los aficionados notaron la enorme diferencia generacional entre ambos seleccionados. Mora nació en 2008, cuando Guillermo Ochoa ya era una de las principales figuras del futbol mexicano y acumulaba experiencia con la Selección Mexicana.

A partir de ese contraste, los usuarios de redes sociales comenzaron a crear videos donde el mediocampista aparece como un adolescente que todavía necesita permiso para salir de casa, mientras Ochoa asumía el papel de un padre o tutor que lo cuida durante la concentración del conjunto mexicano. Incluso lo cuida de que ‘Morita’ no caiga en los malos vicios de Alexis Vega

En una de las publicaciones, ‘Don Memo’ y ‘Gilberto’ aparecen preparando sus mochilas para ir a los entrenamientos. Sin embargo, el menor le pide al guardameta permiso para jugar en la Nintendo Switch una vez que regresen al hotel.

En otros videos de animación generados con IA también aparece la figura de ‘Don Javier’ Aguirre, a quien el pequeño Gilberto le pide salir de la cancha temprano porque “su mamá solo le dio permiso para jugar hasta las 10:30 de la noche contra Ecuador”.

Las historias fueron compartidas por miles de aficionados, quienes celebraron que el veterano arquero también se tomara con humor el fenómeno viral.

La mayoría de los memes tienen como protagonista la edad del futbolista de Xolos de Tijuana, de 17 años. Entre los montajes más populares, lo muestran despertando a ‘Don Memo’ temprano para pedirle el desayuno o burlándose de su veteranía al decir que jugó con ‘Pelé’, Diego Maradona o incluso con el propio ‘Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana.

Aunque cada publicación cambia el contexto, todas giran alrededor de la misma idea: Gilberto Mora sigue siendo un adolescente que, pese a disputar una Copa del Mundo, conserva una imagen juvenil que ha despertado la creatividad de miles de usuarios.

¿Por qué Gilberto Mora cambió al niño durante la ceremonia ante Ecuador?

Otro momento que alimentó los memes ocurrió antes del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante la ceremonia de los himnos, Mora apareció acompañado por un niño que era prácticamente de su misma estatura. La escena provocó las bromas de sus compañeros. Roberto Alvarado fue uno de los primeros en reír y señalar que el pequeño terminaría tapándolo durante la formación.

Instantes después, Julián Quiñones intervino y decidió intercambiar al niño por otro de menor estatura para que el mediocampista pudiera quedar completamente visible durante el protocolo de la FIFA. La escena se volvió viral en redes sociales.

Gilberto Mora

Gilberto Mora

Gilberto Mora

No tardaron en aparecer nuevas bromas que aseguraban que “el niño iba en la misma escuela que Gilberto Mora” o que el futbolista parecía otro de los acompañantes que salen al campo con los jugadores.

A pesar de su edad y de las bromas que surgieron en plataformas digitales, Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados tras el encuentro entre México y Ecuador, gracias a su movilidad y visión de campo, cualidades que ayudaron al cuadro azteca a colocarse en la antesala de disputar, por tercera ocasión en su historia, unos cuartos de final de la Copa del Mundo.