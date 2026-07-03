Bolsonaro se queda en su casa: Justicia de Brasil permite que permanezca en arresto domiciliario

Bolsonaro, de 71 años, ha enfrentado diversos problemas de salud, muchos de ellos relacionados con el atentado con arma blanca que sufrió en 2018. (Foto: X / Jair Bolsonaro)

Un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió que el expresidente Jair Bolsonaro podrá permanecer bajo arresto domiciliario, informó CNN Brasil, con lo que se amplía el beneficio de 90 días que le había sido concedido debido al deterioro de su estado de salud.

El ministro Alexandre de Moraes aceptó la solicitud de Bolsonaro para continuar cumpliendo en su domicilio la condena de 27 años de prisión que recibió por el intento de golpe de Estado, según CNN Brasil.

El exmandatario fue declarado culpable en septiembre por intentar mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué se dio arresto domiciliario al expresidente Bolsonaro?

Moraes autorizó inicialmente a Bolsonaro a abandonar temporalmente la prisión en marzo, luego de que el exmandatario de derecha fuera hospitalizado por neumonía.

El juez había señalado que volvería a evaluar la petición de que cumpliera la condena bajo arresto domiciliario una vez concluido el periodo inicial de tres meses.

Bolsonaro, de 71 años, ha enfrentado diversos problemas de salud, muchos de ellos relacionados con el atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

El expresidente fue encarcelado inicialmente tras intentar manipular el dispositivo electrónico de vigilancia que portaba mientras permanecía bajo arresto domiciliario en noviembre. Posteriormente permaneció en una celda especial desde enero hasta su liberación temporal en marzo.

Hijo de Bolsonaro busca ser presidente de Brasil

Los problemas judiciales de Bolsonaro han marcado la contienda presidencial de octubre en Brasil. Su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, se ha consolidado como el principal rival del presidente Lula en la elección, al tiempo que ha prometido liberar a su padre y promover un juicio político contra ministros del Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, en caso de llegar a la Presidencia.

A mediados de junio, el Supremo Tribunal Federal también condenó a otro de los hijos del expresidente, Eduardo Bolsonaro, a más de cuatro años de prisión por intentar interferir ilegalmente en el proceso judicial mediante gestiones ante la administración de Donald Trump para presionar al gobierno brasileño en relación con el caso de su padre. Actualmente, Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos.