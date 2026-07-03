Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc alista denuncia contra administrador de ‘Animal Experience’ por fuga de Kenzo

'Kenzo' falleció el pasado jueves 2 de julio cuando un cuerpo de seguridad disparó contra el ejemplar de tigre de bengala.

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc prepara una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra del administrador del refugio ‘Animal Experience’ de donde escapó el tigre de bengala ‘Kenzo’, que murió durante las maniobras de captura el jueves 2 de julio.

La presidenta municipal, Diana Morales, confirmó que la administración local exige que los responsables del centro de resguardo respondan por las omisiones en el manejo del ejemplar, las cuales pusieron en grave riesgo a los habitantes de tres comunidades durante los cinco días que el felino permaneció libre.

Las investigaciones buscan esclarecer cómo el animal logró evadir los protocolos de seguridad del sitio, que operó durante más de dos décadas en el municipio albergando diez ejemplares de vida silvestre.

La alcaldesa sostiene que la emergencia, que obligó a la movilización coordinada de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, no debe quedar impune ante el evidente peligro que enfrentó la ciudadanía en la zona de Texcoco y Tepetlaoxtoc.

Tepetlaoxtoc busca el cierre de ‘Animal Experience México’

La solicitud de retiro del refugio será presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), bajo el argumento de que la instalación representa un riesgo latente para la seguridad pública.

Diana Morales enfatizó que el Ayuntamiento buscará que las autoridades federales procedan con la clausura permanente y el traslado de los animales restantes, al considerar que las condiciones actuales de operación son insostenibles para la paz social y la protección de la fauna.

La medida ocurre tras la serie de hechos que derivaron en la fuga del ejemplar y su muerte durante un operativo de contención encabezado por autoridades federales y estatales, así como la clausura del establecimiento por parte de la Profepa.

La dependencia informó el felino escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ubicado en Tepetlaoxtoc, presuntamente a causa de una falla en el manejo del recinto. Desde ese momento se desplegó un operativo interinstitucional de búsqueda en el que participaron cuerpos de seguridad, personal veterinario y autoridades ambientales.

¿Qué pasó con el tigre ‘Kenzo’ y cómo murió?

La captura de ‘Kenzo’ se registró alrededor de las seis de la mañana del pasado jueves, tras varios días de búsqueda en la zona serrana de Tepetlaoxtoc, donde participaron brigadas especializadas de distintas corporaciones.

De acuerdo con la Profepa, durante las maniobras de seguramiento del ejemplar, el animal presuntamente habría intentado atacar al personal de rescate, por lo que fue necesario activar el protocolo de “contención letal”, que implicó el uso de armas de fuego.

“El felino fue retirado de la barranca con vida y recibió atención médica inmediata; fue trasladado para continuar con este proceso y murió en el trayecto (...) las autoridades están a la espera de los resultados de la necropsia que será realizada por patólogos expertos”, abundó la procuraduría ambiental en un comunicado.

El tigre fue trasladado de emergencia al parque ‘Reino Animal’, donde médicos veterinarios intentaron estabilizarlo y brindarle atención urgente. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, horas después se confirmó su muerte.

Posteriormente, la Profepa colocó sellos de clausura al refugio ‘Animal Experience México’, al detectar diversas irregularidades en sus instalaciones y en el cumplimiento del plan de manejo autorizado, incluyendo condiciones de confinamiento no aprobadas y áreas en proceso de construcción, además de asegurar otros ejemplares que permanecían en el sitio.

Tras los hechos, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, acusó a la Profepa de prestarse a “montajes”, luego de que inicialmente la dependencia afirmara que el ejemplar había sido rescatado y se encontraba “recibiendo atención médica”.

Sin embargo, horas después, el mismo organismo confirmó la muerte de ‘Kenzo’ durante las maniobras para su sedación y captura.

Con información de Quadratín.