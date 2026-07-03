Niño Fabio cumple 9 días bajo los escombros en Venezuela; su familia aún cree que sigue con vida

Rescatistas buscan al niño Fabio tras nueve días bajo los escombros en Venezuela, en Caraballeda, La Guaira.

La incertidumbre por el rescate del niño Fabio, de 9 años, tras nueve días bajo los escombros de su edificio después del doble terremoto de la semana pasada en Venezuela protagonizó la jornada de este viernes, mientras algunos rescatistas abandonan la zona afectada a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

La cifra oficial de fallecidos por la catástrofe se mantiene en 2 mil 595 y la de heridos en 12 mil 400, y se espera que en las próximas horas el gobierno venezolano comunique medidas económicas para hacer frente a la situación.

Rescatistas buscan señales de vida de Fabio

“Siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo”, aseguró a EFE Francisco Bastardo, el padre del niño venezolano de 9 años al que se intenta rescatar después de pasar nueve días bajo los escombros de un edificio que colapsó.

Un grupo de rescatistas de España, Portugal y Venezuela desplegó hoy drones y perros para evaluar el rescate del pequeño bajo la atenta mirada de sus padres y abuela.

Los rescatistas hicieron pruebas térmicas y también evalúan si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído, aunque el equipo no ha logrado hallar pruebas.

Rebeca, la abuela del niño, aseguró a EFE que el pasado domingo, Fabio respondió a llamados con un silbido y que en la mañana de este mismo viernes escucharon ruidos como de golpes.

Rescatistas buscan señales de vida de Fabio, el niño que quedó atrapado en los escombros del edificio Taihiti, en la localidad de Caraballeda. (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

Se desploma parte de un colegio en Caracas

Un área de salones de un colegio en Caracas colapsó este viernes sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que han causado numerosos derrumbes y daños comprometedores de cientos de edificios, según autoridades.

El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora, está ubicado en el borde de un barranco con pequeñas casas abajo, sobre las que cayeron los escombros, lo que dejó al menos un herido, que fue trasladado a un hospital, dijeron a EFE varios habitantes de la comunidad.

Por decisión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, las clases están suspendidas esta semana en todas las instituciones educativas del país por el doble terremoto.

José Luis Bencomo, un vecino de 67 años, dijo a EFE que “cedió la mitad del colegio” y “todo el mundo corrió”, y advirtió que el muro de contención del colegio está afectado.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, con base en imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

El derrumbe de un edificio del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en Caracas, dejó como saldo un herido.

Shakira y Rosalía se suman a la ayuda humanitaria

La cantante española Rosalía realizó una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras el doble terremoto, que la Agencia de la ONU anunció a través de sus redes sociales.

La artista colombiana Shakira compartió, por su parte, que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500 mil dólares para ayudar a los niños del país.

Además, el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho ONG especialistas en ayuda humanitaria, recaudó un millón de euros que irá destinado a garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene, según informó en una nota de prensa.

Trump frena regresa de Machado a Venezuela

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política, según The Wall Street Journal.

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde Estados Unidos a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre.