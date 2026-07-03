Gilda, hermana de Emilio Lozoya señalada por caso Agronitrogenados, recibe libertad provisional

Una jueza federal concedió la libertad provisional a Gilda ‘L’, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. La mujer había sido señalada por su presunta participación en el caso Agronitrogenados.

Después de una audiencia de cerca de 10 horas, en el centro de justicia penal del Reclusorio Oriente, se determinó que la acusada deberá cumplir con ciertas medidas: tendrá que entregar su pasaporte, usar un dispositivo de rastreo, presentarse ante la autoridad cada 15 días y no salir del país ni del área metropolitana de la Ciudad de México en tanto se determina si es vinculada a proceso. La decisión se tomará el próximo martes.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Gilda ‘L’ por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), Gilda ‘L’ estaría relacionada con el caso Agronitrogenados. Presuntamente, habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita para convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.

Gilda ‘L’ fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la FGR, en coordinación con agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Marina (Semar).

¿De qué es acusada Gilda ‘L’, hermana de Emilio Lozoya?

La hermana de Lozoya, Gilda ‘L’, presuntamente estaría relacionada con el caso Agronitrogenados. De acuerdo con investigaciones, habría participado en el ocultamiento de actos de corrupción, así como en la triangulación de recursos de procedencia ilícita.

Según la FGR, Gilda fue prestanombres de una empresa y se convirtió en beneficiaria de la compañía mediante la cesión de derechos que realizó Lozoya.

En tanto, Emilio Lozoya aún enfrenta procesos penales por el caso Agronitrogenados, así como por los hechos relacionados con Odebrecht, caso por el cual actualmente está en prisión domiciliaria.