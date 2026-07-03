Con ‘mensajes de chat’: Así se comunica Sheinbaum con Grecia Quiroz; ‘lo que pide se atiende de inmediato’

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el Gobierno de Sheinbaum anunció el Plan Michoacán.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, tiene ‘línea directa’ con la Presidencia de la República y se atienden sus demandas, afirmó Claudia Sheinbaum este viernes 3 de julio.

De visita en Michoacán, la mandataria fue cuestionada sobre por qué no ha ido a Uruapan, tierra donde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 y que ha sido señalada como una región en disputa por el crimen organizado.

“Estamos en comunicación por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende. Ahora nos solicitó la inversión para un deportivo porque se ha invertido en distintos temas”, dijo en la ‘mañanera’ de este viernes desde Michoacán.

Grecia Quiroz también pidió apoyo para la construcción de un cuartel para la policía de Uruapan, agregó.

Claudia Sheinbaum aclaró que si bien ella no ha ido a Uruapan, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y Ricardo Trevilla, general secretario, sí se han reunido con la viuda de Carlos Manzo en el municipio.

“No hay ningún temor (de ir a Uruapan), va todo el personal del gabiente”, puntualizó.

La presidenta se reunió con Grecia Quiroz días después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que había solicitado mayor protección al Gobierno de México.

Asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué capos estuvieron involucrados en su homicidio?

En el ‘complot’ para acabar con la vida de Manzo estuvo involucrado Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como ‘El R1′, jefe directo de Jorge ‘N’ alias ‘El Licenciado’ quien organizó el plan y a los sicarios que participaron en el operativo para atacar a Carlos Manzo durante el Festival de las Velas.

‘El R1′ es jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señaló Omar García Harfuch. En su momento, ayudó a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, histórico líder del grupo, a evitar su captura durante un operativo del Gobierno en 2012.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, ya son 25 personas las detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, un hecho que provocó la intervención del Gobierno de Sheinbaum con al creación del Plan Michoacán y una serie de apoyos específicos para Uruapan.

Entre las capturas más recientes estuvo la de Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, integrante del CJNG que se encargaba de filtrar al grupo información sobre operativos de fuerzas estatales y federales.