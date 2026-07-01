Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, acusa que asesinato de Carlos Manzo fue ‘un crimen de Estado’

Grecia Quiroz dijo que Carlos Manzo solo ha sido un asesinado más que no está con su familia por querer decir la verdad, por confrontar al sistema y a la corrupción. (Cuartoscuro).

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, afirmó que el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado.

A ocho meses de que el entonces presidente municipal perdiera la vida, debido a un atentado en su contra, Quiroz dijo que a nadie le importa investigar de verdad quién mandó a matar a Manzo.

“8 meses en donde únicamente han detenido a personas que tuvieron participación directa, pero a nadie le a importado investigar verdaderamente quién te mandó quitar la vida, 8 meses en donde solo a habido cortinas de humo queriendo desviar la atención e interés verdadero”, sentenció Quiroz en la red social Facebook.

Agregó que Manzo solo ha sido un asesinado más que no está con su familia por querer decir la verdad, por confrontar al sistema y a la corrupción.

“Cada día no solo recuerdo a Carlos Manzo, recuerdo a los millones de mexicanos que hemos tenido que atravesar por la pérdida de un ser querido, por las madres buscadoras que lejos de recibir apoyo, reciben críticas y represión, por todas aquellas injusticias que se quedan simplemente en una carpeta de investigación que a nadie le importa”, escribió.

Asesinato de Carlos Manzo: Raúl Morón, senador de Morena, comparece

Fue a inicios de junio cuando Raúl Morón, senador de Morena, compareció ante la Fiscalía General de Michoacán como testigo por el asesinato de Carlos Manzo.

Morón criticó el llamado de las autoridades, ya que, según él, no encuentra motivos para su requerimiento. Fue Grecia Quiroz quien lo señaló junto con Leonel Godoy, de ordenar el ataque a Manzo.

“Yo he dicho públicamente que no veo ninguna justificación para que nos citen a nosotros porque no tenemos nada que ver en el asunto”, declaró a medios de comunicación tras su comparecencia.

En febero de 2026, Quiroz responsabilizó a funcionarios del asesinato de su esposo: Ignacio Campos Equihua, Morón y Godoy.

Leonel Godoy también acudió a comparecer este martes 9 de junio, y sostuvo que la carpeta de investigación de la Fiscalía no tiene pruebas que acrediten responsabilidad.