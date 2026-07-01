‘Ten cuidado al girarte…’: Muere Manuel Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años

La muerte de Manuel Arjona se suma a las de otros exintegrantes como Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas. [Fotografía. ChatGPT]

“Ten cuidado al girarte, no te vaya a besar”. Es momento de sacar los abanicos y los trajes de terciopelo para rendir tributo a una de las figuras más representativas de la música pop en español. Manuel Arjona, integrante fundador de la banda Locomía, falleció el 1 de julio de 2026 a los 58 años en su domicilio de Barcelona, confirmó su compañero Xavier Font.

El artista formó parte de la primera etapa de la agrupación, que marcó una época en los años 80 y 90 con una estética que rompió esquemas y un estilo que los llevó a conquistar España y Latinoamérica.

Con varios discos de oro y de platino, Arjona integró la etapa inicial de Locomía, uno de los primeros grupos en dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España.

¿Quién era Manuel Arjona y cuál fue su papel en Locomía?

Manuel Arjona nació en Viladecans, Barcelona, y encontró en Ibiza el espacio que transformó su vida personal y artística. En la isla se integró a un grupo de jóvenes apasionados por la moda, el diseño y la vida nocturna, que con el tiempo daría origen a Locomía, primero como un concepto visual antes que musical.

Formó parte del núcleo fundador junto a Xavier Font y participó en la construcción del estilo que los hizo inconfundibles: abanicos gigantes, coreografías precisas y una estética que rompía con los códigos tradicionales del pop de la época.

Su papel dentro de Locomía fue clave durante la transición del grupo de animadores de discoteca a fenómeno musical. Arjona integró la alineación que grabó el álbum Taiyo (1989), el proyecto que consolidó a la banda en la industria y la llevó a conquistar mercados internacionales.

Durante esos años, Locomía destacó no solo por su música, sino también por su impacto cultural. Su estilo rompió esquemas y ayudó a dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España en una época en la que era poco común en la industria.

Arjona permaneció en el grupo hasta 1992. Se fue tras una etapa marcada por el éxito y los cambios internos en la banda, con lo que se cerró su periodo más emblemático. En su vida fuera de los escenarios, se dedicó a la pintura, una de sus grandes pasiones, así como al cuidado de su entorno familiar.

Locomia Locomia despide a su a Manuel Arjona [Fotografía. Locomia de Xavier Font/ Instagram]

¿Cómo se formó Locomía en Ibiza y por qué se volvió un fenómeno?

Locomía nació a mediados de la década de los 80 en Ibiza, cuando un grupo de diseñadores de moda y animadores de discoteca comenzó a llamar la atención por su estilo.

La formación original estuvo integrada por Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona. Antes de ser un grupo musical, se presentaban en discotecas como Ku, donde combinaban moda, baile y espectáculo.

Su imagen —abanicos gigantes, hombreras exageradas, vestuario llamativo y coreografías sincronizadas— se convirtió en su sello. El proyecto llamó la atención de la discográfica Hispavox, que los transformó en un grupo pop.

Canciones como Locomía y Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.) marcaron su identidad musical. Otros temas como Loco Vox, Party Time, Sueños de papel, Gorbachov y Niña ayudaron a consolidar su éxito en España, Reino Unido, México y América Latina.

El álbum Taiyo fue el primer gran éxito de la banda Locomia [Fotografía. Locomía]

¿Qué integrantes de Locomía han fallecido y en qué circunstancias?

La historia de la agrupación también está marcada por la pérdida de varios de sus integrantes en distintos momentos.

Santos Blanco murió el 15 de junio de 2018 a los 46 años. Su fallecimiento fue reportado como de causas naturales y, de acuerdo con su familia, no despertó.

Blanco llegó a Locomía en una etapa de gran exposición mediática y su presencia fue clave en presentaciones internacionales, como el paso del grupo por el Festival de Viña del Mar en 1992.

Apenas un mes después, el 16 de julio de 2018, falleció Frank Romero, también a los 46 años. Su representante explicó que una bacteria infectó su organismo, lo que derivó en complicaciones de salud.

En noviembre de 2023 murió Francesc Picas a los 53 años, otro de los rostros más emblemáticos de la agrupación. Conocido como el ‘Rey Rojo’, se integró al grupo a una edad temprana para sustituir a Xavier Font y se convirtió en uno de los favoritos del público.

Ahora, con la muerte de Manuel Arjona, Locomía suma cuatro integrantes fallecidos en distintas etapas. La agrupación dejó su huella en la industria musical con el uso de los abanicos, que se convirtió en su sello más reconocido y abrió camino a la visibilidad de la comunidad LGTBI.