‘La vida es así’: Muere Alex Bueno, intérprete de ‘Jardin prohibido’, a los 62 años

Álex Bueno era considerado una de las voces más representativas del merengue y la bachata, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la música tropical. (Foto: IA Gemini).

El cantante dominicano Alex Bueno, ícono del merengue y la bachata, falleció este jueves a los 62 años de edad en la ciudad estadounidense de Nueva York tras complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que se le detectó el año pasado, confirmó su equipo a través de redes sociales.

El artista, autor de canciones que han marcado generaciones como Jardín Prohibido o Que vuelva, fue diagnosticado en septiembre de 2025 con un pequeño tumor cerebral, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, donde fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión.

Los médicos detectaron células cancerígenas en el tumor, por lo que inició un tratamiento preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas. Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

De acuerdo con el equipo del cantante, la evolución del artista fue positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una disminución considerable de los niveles de sodio y de la presión arterial, lo que provocó un fuerte deterioro físico y complicó su cuadro clínico.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, declaró este jueves el equipo del cantante en la publicación.

Al tiempo, el equipo del artista agradeció “las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, y pidió “comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”.

¿Cómo fue la carrera musical de Alex Bueno?

Alex Bueno nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, República Dominicana. Considerado una de las voces más representativas del merengue y la bachata, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la música tropical.

Su carrera comenzó a consolidarse durante la década de 1980, cuando formó parte de la Orquesta Liberación, agrupación con la que ganó popularidad en República Dominicana y otros países del Caribe gracias a su estilo romántico y a su capacidad interpretativa.

A principios de los años 90 inició una etapa como solista que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música de su país. Además, incursionó en géneros como la salsa, el bolero y la balada, lo que le permitió ampliar su público en América Latina y Estados Unidos.

Entre los temas más exitosos de su carrera destacan Jardín Prohibido, Que vuelva, Colegiala, Busca un confidente, Yo me iré, Con el alma desnuda y Ese hombre soy yo. Gracias a estos éxitos recibió los apodos de ‘El Mayimbito’ y ‘El Ruiseñor de la Sierra’, sobrenombres con los que fue identificado por sus seguidores durante gran parte de su carrera.

Sin embargo, uno de los mayores éxitos de Alex Bueno, y una canción que dejó a muchos “colgando de nuestra inconsciencia”, fue Jardín Prohibido, un tema que narra una infidelidad desde la perspectiva de quien la comete.

En la historia, el protagonista confiesa a su pareja que sostuvo una relación íntima con su mejor amiga y admite haber probado el “fruto prohibido”. A lo largo de la canción expresa arrepentimiento y asegura que, pese a su error, nunca dejó de pensar en la mujer que ama.

La versión interpretada por Alex Bueno fue lanzada a inicios de 1990 y convirtió la composición del cantautor italiano Sandro Giacobbe en uno de los grandes clásicos de la música tropical en América Latina.

¿Desde cuándo fue diagnosticado Alex Bueno de cáncer?

En septiembre de 2025, una revisión médica cambió el rumbo de la vida de Alex Bueno. Durante los exámenes, los especialistas descubrieron un pequeño tumor en el cerebro, hallazgo que marcó el inicio de un complejo proceso de salud.

Ante la situación, el artista viajó a Estados Unidos para recibir atención especializada y someterse a una intervención quirúrgica que permitió retirar la lesión.

No obstante, análisis posteriores revelaron la existencia de células cancerígenas, por lo que los médicos recomendaron un tratamiento preventivo con el objetivo de impedir que la enfermedad avanzara.

Durante los primeros meses, la evolución del artista fue favorable y no presentó secuelas neurológicas derivadas de la operación. Sin embargo, los exámenes de seguimiento detectaron células cancerígenas en otras partes de su organismo, situación que obligó a continuar con el tratamiento médico.

De acuerdo con la información difundida por su equipo, el estado de salud de Alex Bueno se mantuvo estable durante varios meses. Posteriormente, en las semanas previas a su fallecimiento, sufrió una disminución considerable en los niveles de sodio y de la presión arterial, complicaciones que provocaron un rápido deterioro físico hasta su muerte este jueves en Nueva York.